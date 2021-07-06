Машину с семьёй затянуло в водоворот на Кубани, погибли мать и её дочь

Три человека погибли в результате разбушевавшейся стихии в Туапсинском районе, среди них есть несовершеннолетняя девочка. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, в селе Дефановка в водоворот затянуло автомобиль, в котором находилась семья. Женщина и её 13-летняя дочь погибли на месте. Главу семейства выбросило из машины, он долетел до дерева. С переломами ноги и таза он находится в больнице. Тела погибших матери и дочери удалось достать из машины уже после схода воды.