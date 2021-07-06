Машину с семьёй затянуло в водоворот на Кубани, погибли мать и её дочь
Глава семейства госпитализирован с переломами ноги и таза. Его выкинуло из автомобиля.
Поток воды смыл автомобиль с семьёй в канаву в Дефановке, погибли мать и её 13-летняя дочь. Видео © LIFE
Три человека погибли в результате разбушевавшейся стихии в Туапсинском районе, среди них есть несовершеннолетняя девочка. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Фото © Соцсети
Так, в селе Дефановка в водоворот затянуло автомобиль, в котором находилась семья. Женщина и её 13-летняя дочь погибли на месте. Главу семейства выбросило из машины, он долетел до дерева. С переломами ноги и таза он находится в больнице. Тела погибших матери и дочери удалось достать из машины уже после схода воды.
Другая трагедия произошла в селе Горское Джубгского района, где в своём доме утонул 71-летний мужчина. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту гибели людей. На место происшествия вылетел исполняющий обязанности прокурора края Павел Гвоздев.
Напомним, ранее на Кубань обрушился ураган с сильными ливнями, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков. В результате разгула стихии в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. А в Анапе погибли ребёнок, который пошёл купаться в море, и двое пытавшихся его спасти взрослых. Режим ЧС объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края в связи с подтоплениями, при этом сильнее всего пострадали прибрежные города региона.
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