В 3,8 км от аэропорта: МЧС подтвердило обнаружение обломков Ан-26 на Камчатке
Сейчас к месту крушения выдвинулись спасатели, но их продвижение осложнено морским приливом и темнотой.
В МЧС подтвердили, что у камчатского посёлка Палана найдены обломки пассажирского самолёта Ан-26, с которым ранее пропала связь. Ранее об обнаружении борта сообщил Лайф.
"Обломки самолёта обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах. Продвижение осложнено тёмным временным суток и начавшимся морским приливом", — говорится в сообщении.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км.
По данным Лайфа, сертификат лётной годности самолёта был актуален и истекал в августе этого года, Камчатское авиационное предприятие эксплуатирует борт с 2013 года.
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