В МЧС подтвердили, что у камчатского посёлка Палана найдены обломки пассажирского самолёта Ан-26, с которым ранее пропала связь. Ранее об обнаружении борта сообщил Лайф.

"Обломки самолёта обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах. Продвижение осложнено тёмным временным суток и начавшимся морским приливом", — говорится в сообщении.

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км.