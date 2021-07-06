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В 3,8 км от аэропорта: МЧС подтвердило обнаружение обломков Ан-26 на Камчатке

Сейчас к месту крушения выдвинулись спасатели, но их продвижение осложнено морским приливом и темнотой.

6 июля, 10:01
<p>Фото © <a href="https://russianplanes.net/id226543" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russianplanes.net / Никита Журавлёв</a></p>

Фото © russianplanes.net / Никита Журавлёв

В МЧС подтвердили, что у камчатского посёлка Палана найдены обломки пассажирского самолёта Ан-26, с которым ранее пропала связь. Ранее об обнаружении борта сообщил Лайф.

"Обломки самолёта обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах. Продвижение осложнено тёмным временным суток и начавшимся морским приливом", — говорится в сообщении.

"Там все знакомые": Жители Паланы пришли в ужас из-за пропажи самолёта Ан-26

"Там все знакомые": Жители Паланы пришли в ужас из-за пропажи самолёта Ан-26

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км.

По данным Лайфа, сертификат лётной годности самолёта был актуален и истекал в августе этого года, Камчатское авиационное предприятие эксплуатирует борт с 2013 года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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