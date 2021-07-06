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В МИД РФ пригрозили ударом по носу устраивающим провокации в Чёрном море

США и Великобритания прекрасно осознавали глубину последствий инцидента с эсминцем, уверен Сергей Рябков.

6 июля, 10:09
<p>Фото © <a href="https://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/the-fighting-arms/surface-fleet/destroyers/hms-defender" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Royalnavy.mod.uk</a></p>

Фото © Royalnavy.mod.uk

Чёрное море это не место для игр, и те, кто будет продолжать устраивать провокации, получат по носу. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат", — сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".

Рябков заметил, что риски конфликтов от подобных действий повышаются, и назвал Чёрное море не местом для таких игр. США и Великобритания прекрасно осознавали глубину последствий инцидента с эсминцем, однако всё же попытались вскрыть систему береговой обороны России и протестировали решимость РФ отвечать при необходимости силовыми методами, уточнил замглавы МИД.

Песков назвал зачинщиков провокации с британским эсминцем у берегов Крыма

Песков назвал зачинщиков провокации с британским эсминцем у берегов Крыма

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя нарушение британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму, назвал это провокацией, которая проводилась совместно с США. По словам главы государства, корабль преследовал военные и политические цели. Российский посол выразил уверенность, что Соединённые Штаты обратили внимание на эти слова президента РФ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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