В МИД РФ пригрозили ударом по носу устраивающим провокации в Чёрном море

Чёрное море это не место для игр, и те, кто будет продолжать устраивать провокации, получат по носу. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат", — сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".

Рябков заметил, что риски конфликтов от подобных действий повышаются, и назвал Чёрное море не местом для таких игр. США и Великобритания прекрасно осознавали глубину последствий инцидента с эсминцем, однако всё же попытались вскрыть систему береговой обороны России и протестировали решимость РФ отвечать при необходимости силовыми методами, уточнил замглавы МИД.