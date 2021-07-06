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СК назвал три версии крушения самолёта Ан-26 на Камчатке

На борту воздушного судна находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все погибли.

6 июля, 10:45
<p>Фото © <a href="https://russianplanes.net/id226543" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russianplanes.net / Никита Журавлёв</a></p>

Фото © russianplanes.net / Никита Журавлёв

Следователи рассматривают три основные версии крушения пассажирского самолёта Ан-26 в районе посёлка Палана на Камчатке. О них журналистам рассказали в пресс-службе СК РФ.

"Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования", — уточнили в ведомстве.

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта в 3,8 км от посёлка Палана, у берега моря. По предварительным данным, выживших нет.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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