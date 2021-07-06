СК назвал три версии крушения самолёта Ан-26 на Камчатке
На борту воздушного судна находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все погибли.
Следователи рассматривают три основные версии крушения пассажирского самолёта Ан-26 в районе посёлка Палана на Камчатке. О них журналистам рассказали в пресс-службе СК РФ.
"Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования", — уточнили в ведомстве.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта в 3,8 км от посёлка Палана, у берега моря. По предварительным данным, выживших нет.
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