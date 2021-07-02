Невеста сменила на свадьбе пять нарядов, один из которых заставил гостей стыдливо отводить взгляд

30-летняя пользовательница с ником chipgirlhere из Лос-Анджелеса, США, показала в "Тиктоке" фрагменты со своей свадьбы, где она меняла наряды как перчатки. Обтягивающее мини-платье, роскошное с длинным шлейфом, полупрозрачное платье без бретелек и даже свадебный купальник — блондинка не ограничивала себя.

Видео © TikTok / chipgirlhere

Но один наряд больше других приглянулся зрителям. На ту часть торжества, которая пришлась на вечеринку у бассейна в Вегасе, девушка выбрала особенное платье, пишет news.com.au. Оно выглядело так, словно на белое бикини надели прозрачную ткань, и не прикрывало даже ягодицы, которыми невеста охотно похвасталась на камеру. Образ блондинка дополнила фатой и подвязкой.

Скриншот © TikTok / chipgirlhere

В итоге ролик набрал 3,5 млн просмотров. И шокированные пользователи интересовались, где девушка раздобыла столь необычный наряд. А некоторые упрекнули её в расточительстве. Но другие юзеры встали на защиту невесты, отметив, что в такой день она вправе себя побаловать.

Боже, мне нужно знать, откуда первое платье vi777rgo

Фото © Instagram / chip_girl_here. Скриншот © TikTok / chipgirlhere

Первый наряд восхитительный mylove4cleptio