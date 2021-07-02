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Невеста сменила на свадьбе пять нарядов, один из которых заставил гостей стыдливо отводить взгляд

Чтобы свадебная церемония прошла на высоте, каждой девушке нужно подходящее платье. Однако эта счастливица решила себя не ограничивать и продемонстрировала свою многогранную натуру с помощью пяти нарядов, некоторые из которых оказались весьма экстравагантными.

2 июля, 14:30

Фото © Instagram / chip_girl_here

30-летняя пользовательница с ником chipgirlhere из Лос-Анджелеса, США, показала в "Тиктоке" фрагменты со своей свадьбы, где она меняла наряды как перчатки. Обтягивающее мини-платье, роскошное с длинным шлейфом, полупрозрачное платье без бретелек и даже свадебный купальник — блондинка не ограничивала себя.

Видео © TikTok / chipgirlhere

Но один наряд больше других приглянулся зрителям. На ту часть торжества, которая пришлась на вечеринку у бассейна в Вегасе, девушка выбрала особенное платье, пишет news.com.au. Оно выглядело так, словно на белое бикини надели прозрачную ткань, и не прикрывало даже ягодицы, которыми невеста охотно похвасталась на камеру. Образ блондинка дополнила фатой и подвязкой.

Скриншот © TikTok / chipgirlhere

Скриншот © TikTok / chipgirlhere

В итоге ролик набрал 3,5 млн просмотров. И шокированные пользователи интересовались, где девушка раздобыла столь необычный наряд. А некоторые упрекнули её в расточительстве. Но другие юзеры встали на защиту невесты, отметив, что в такой день она вправе себя побаловать.

Боже, мне нужно знать, откуда первое платье

vi777rgo

Фото © Instagram / chip_girl_here. Скриншот © TikTok / chipgirlhere

Фото © Instagram / chip_girl_here. Скриншот © TikTok / chipgirlhere

Первый наряд восхитительный

mylove4cleptio

Это её день, надо позволить ей делать всё, что она хочет

floofmymoo

"Самая сексуальная женщина Бразилии" надела на свадьбу голое платье, не оставив жениху ни шанса

"Самая сексуальная женщина Бразилии" надела на свадьбу голое платье, не оставив жениху ни шанса

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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