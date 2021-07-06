"Королева TikTok" опозорилась на фото, надев наряд из шнурков, который мог слететь в любой момент
В таком необычном образе Дина решила порадовать фанатов, однако не все посчитали её поведение достойным.
21-летняя блогерша Дина Саева из Таджикистана, которая считается самой оплачиваемой тиктокершей российского сегмента и королевой платформы, снова попала в немилость пользователей Сети. Девушка нечасто выкладывает откровенные фото в "Инстаграме", потому каждый такой случай её фанаты считают за настоящий праздник.
В этот раз тиктокерша опубликовала серию снимков, где она позировала в спальне на кровати. Блогерша распустила волосы, а на лицо нанесла классический макияж со стрелками. Но звездой фотосессии стал её вязаный комплект персикового цвета. Он совсем ничего не прикрывал — шнурки по бокам раскрывали бёдра Дины и намекали, что сзади поклонников ждёт такая же картина.
"Какое это счастье — быть женщиной!" — подписала снимки блогерша, однако не все поклонники поддержали радость девушки. Из-за её национальности и религии Дине часто достаётся даже за наряды с открытыми плечами. Поэтому новые фото вызвали у некоторых поклонников настоящее негодование.
Дина, ты красотка! Но откровенные фотографии — это слишком! Это твоё дело, но я своё мнение написала. Так как ты публичная личность, ты должна хорошие манеры показывать, а не пошлые! Я отписываюсь от тебя...
Слишком открыто. Наверное, маме стыдно
Можно было уже сразу снять всё
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