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"Королева TikTok" опозорилась на фото, надев наряд из шнурков, который мог слететь в любой момент

В таком необычном образе Дина решила порадовать фанатов, однако не все посчитали её поведение достойным.

6 июля, 09:10

Фото © Instagram / senoritasaeva

21-летняя блогерша Дина Саева из Таджикистана, которая считается самой оплачиваемой тиктокершей российского сегмента и королевой платформы, снова попала в немилость пользователей Сети. Девушка нечасто выкладывает откровенные фото в "Инстаграме", потому каждый такой случай её фанаты считают за настоящий праздник.

Фото © Instagram / senoritasaeva

Фото © Instagram / senoritasaeva

В этот раз тиктокерша опубликовала серию снимков, где она позировала в спальне на кровати. Блогерша распустила волосы, а на лицо нанесла классический макияж со стрелками. Но звездой фотосессии стал её вязаный комплект персикового цвета. Он совсем ничего не прикрывал — шнурки по бокам раскрывали бёдра Дины и намекали, что сзади поклонников ждёт такая же картина.

Фото © Instagram / senoritasaeva

Фото © Instagram / senoritasaeva

"Какое это счастье — быть женщиной!" — подписала снимки блогерша, однако не все поклонники поддержали радость девушки. Из-за её национальности и религии Дине часто достаётся даже за наряды с открытыми плечами. Поэтому новые фото вызвали у некоторых поклонников настоящее негодование.

Фото © Instagram / senoritasaeva

Фото © Instagram / senoritasaeva

Дина, ты красотка! Но откровенные фотографии — это слишком! Это твоё дело, но я своё мнение написала. Так как ты публичная личность, ты должна хорошие манеры показывать, а не пошлые! Я отписываюсь от тебя...

afina.ibatova

Слишком открыто. Наверное, маме стыдно

manat_kurmashov

Можно было уже сразу снять всё

rustamzoda_bakha

"Королева "Тиктока" выбрала себе дочь среди голодающих детей, к которым прилетела в Африку

"Королева "Тиктока" выбрала себе дочь среди голодающих детей, к которым прилетела в Африку

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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