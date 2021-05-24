Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Королева "Тиктока" выбрала себе дочь среди голодающих детей, к которым прилетела в Африку

Поклонники не оценили добрый поступок блогерши, усмотрев в нём желание увеличить свою популярность, став второй Анджелиной Джоли.

24 мая, 16:15

Фото © Instagram / senoritasaeva

Популярная 21-летняя тиктокерша из Таджикистана Дина Саева наконец исполнила свою детскую мечту и отправилась в бедную провинцию Центральноафриканской Республики, чтобы помочь местным жителям. Девушка подарила детям мячи и обустроила площадку для баскетбола, а также накормила голодающих малышей рисом.

Фото © Instagram / senoritasaeva

Фото © Instagram / senoritasaeva

Чтобы закрепить успех, Дина построила колодец в одной из деревень, посвятив его своему отцу, который не так давно покинул этот мир. Девушка не смогла приехать на его похороны из-за работы, но увековечила его память в ЦАР. Радостные жители танцевали с блогершей и обнимали её, и девушка с удовольствием со всеми фотографировалась. Каждый свой шаг она выкладывала в "Инстаграм" и "Тикток", где её публикации набирали множество просмотров и лайков.

Фото © Instagram / senoritasaeva

Фото © Instagram / senoritasaeva

Однако одно видео с ребёнком привлекло особенное внимание. В профиль Дина выложила обычное фото с африканской девочкой, а в сториз залила видео, где целует её в щёку. И всё бы ничего, но ниже блогерша подписала: "Доча", — добавив эмоджи-сердечко. Фанаты испугались, что тиктокерша могла удочерить девочку, последовав примеру голливудской актрисы Анджелины Джоли.

Фото © Instagram / senoritasaeva

Фото © Instagram / senoritasaeva

Такая красивая малышка. Жестоко, конечно, потискать малыша, а потом вернуть обратно — как реквизит

Alena

Мерзко на детях пиариться. Доча... для фото

Zareta

Ага, приехала и выбрала дочь… как в магазине

R

Дина сама признавалась, что хотела бы усыновить (или удочерить) сироту из Африки, но пока к этому не готова. Блогерша рассказывала, что по факту сама ещё ребенок и не может брать на себя такую ответственность. К тому же подписчики решили, что девушка не успела бы оформить все нужные бумаги за такой короткий срок.

"Королева "Тиктока" испугала фанатов суицидом в прямом эфире, который оборвали крики её мамы и сестры

"Королева "Тиктока" испугала фанатов суицидом в прямом эфире, который оборвали крики её мамы и сестры

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Продал "ролексы" ради еды: блогер Mellstroy рассказал, как его жизнь пошла под откос после избиения модели

19 мая, 12:42

Бросались пиротехникой и рисовали граффити: в США 150 человек задержали из-за беспорядков на TikTok-вечеринке

сегодня в 04:47

Федук женился на дочке Аркадия Новикова, но свадьба стала сюрпризом даже для их давних знакомых

сегодня в 14:16

Жапаров поблагодарил Путина за сопереживание из-за конфликта на киргизско-таджикской границе

сегодня в 16:39

"Нам можно спать спокойно": Военный эксперт оценил данные по количеству ракет у России и США в рамках СНВ-3

сегодня в 16:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1