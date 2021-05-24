"Королева "Тиктока" выбрала себе дочь среди голодающих детей, к которым прилетела в Африку
Поклонники не оценили добрый поступок блогерши, усмотрев в нём желание увеличить свою популярность, став второй Анджелиной Джоли.
Популярная 21-летняя тиктокерша из Таджикистана Дина Саева наконец исполнила свою детскую мечту и отправилась в бедную провинцию Центральноафриканской Республики, чтобы помочь местным жителям. Девушка подарила детям мячи и обустроила площадку для баскетбола, а также накормила голодающих малышей рисом.
Чтобы закрепить успех, Дина построила колодец в одной из деревень, посвятив его своему отцу, который не так давно покинул этот мир. Девушка не смогла приехать на его похороны из-за работы, но увековечила его память в ЦАР. Радостные жители танцевали с блогершей и обнимали её, и девушка с удовольствием со всеми фотографировалась. Каждый свой шаг она выкладывала в "Инстаграм" и "Тикток", где её публикации набирали множество просмотров и лайков.
Однако одно видео с ребёнком привлекло особенное внимание. В профиль Дина выложила обычное фото с африканской девочкой, а в сториз залила видео, где целует её в щёку. И всё бы ничего, но ниже блогерша подписала: "Доча", — добавив эмоджи-сердечко. Фанаты испугались, что тиктокерша могла удочерить девочку, последовав примеру голливудской актрисы Анджелины Джоли.
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Дина сама признавалась, что хотела бы усыновить (или удочерить) сироту из Африки, но пока к этому не готова. Блогерша рассказывала, что по факту сама ещё ребенок и не может брать на себя такую ответственность. К тому же подписчики решили, что девушка не успела бы оформить все нужные бумаги за такой короткий срок.
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