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В России установили размер МРОТ на 2022 год

Эта сумма составляет 42% от медианной зарплаты за 2020 год, которая, по данным Росстата, равняется 32 422 рублям.

6 июля, 19:19

Фото © Pixabay

В 2022 году минимальный размер оплаты труда составит 13 617 рублей, повышение МРОТ коснётся около 4,7 миллиона работников в стране. Это следует из пояснительной записки к законопроекту Минтруда РФ, опубликованному на портале нормативно-правовых актов.

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" предлагается изложить в новой редакции часть первую статьи 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", установив МРОТ с 1 января 2022 г. в сумме 13 617 рублей в месяц", — говорится в документе.

Медианная зарплата в России выросла на 6,4% в 2020 году

Медианная зарплата в России выросла на 6,4% в 2020 году

Отмечается, что эта сумма составляет 42% от медианной зарплаты за 2020 год, которая, по данным Росстата, равняется 32 422 рублям.

Ранее Минтруд назвал величину прожиточного минимума в 2022 году. При этом для трудоспособного населения она будет увеличена.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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