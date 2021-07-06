В России установили размер МРОТ на 2022 год

В 2022 году минимальный размер оплаты труда составит 13 617 рублей, повышение МРОТ коснётся около 4,7 миллиона работников в стране. Это следует из пояснительной записки к законопроекту Минтруда РФ, опубликованному на портале нормативно-правовых актов.

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" предлагается изложить в новой редакции часть первую статьи 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", установив МРОТ с 1 января 2022 г. в сумме 13 617 рублей в месяц", — говорится в документе.