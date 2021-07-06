Алиев, Вучич и другие мировые политики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке
В эти трагические для РФ минуты наши мысли с российским народом, отметил президент Сербии.
Ряд лидеров мировых держав выразили соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с крушением самолёта Ан-26 на Камчатке. В частности, лидер Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо с соболезнованиями российскому коллеге, в котором отметил, что глубоко опечален случившимся.
"Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолёта Ан-26 на Камчатке. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, всему народу России", — сказано в письме, которое цитирует пресс-служба президента Азербайджана.
Кроме того, сербский лидер Александр Вучич также направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями после авиакатастрофы на Камчатке.
"Примите моё искреннее соболезнование в связи с аварией самолёта Антонов-26. Прошу вас передать соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа. В эти трагические для вашей страны минуты наши мысли с российским народом", — написал в телеграмме президент Сербии.
Добавим, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян также выразил искренние соболезнования президенту РФ Владимиру Путину от имени всего народа республики. А власти Турции отметили, что "с большим прискорбием восприняли известие, что совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана пассажирский самолёт разбился". В МИД страны подчеркнули, что Анкара "разделяет скорбь дружественного народа РФ и выражает соболезнования семьям погибших и российскому правительству".
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта на скале у берега моря. По предварительным данным, выживших нет.
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