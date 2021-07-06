Алиев, Вучич и другие мировые политики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке

Ряд лидеров мировых держав выразили соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с крушением самолёта Ан-26 на Камчатке. В частности, лидер Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо с соболезнованиями российскому коллеге, в котором отметил, что глубоко опечален случившимся.

"Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолёта Ан-26 на Камчатке. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, всему народу России", — сказано в письме, которое цитирует пресс-служба президента Азербайджана.

Кроме того, сербский лидер Александр Вучич также направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями после авиакатастрофы на Камчатке.

"Примите моё искреннее соболезнование в связи с аварией самолёта Антонов-26. Прошу вас передать соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа. В эти трагические для вашей страны минуты наши мысли с российским народом", — написал в телеграмме президент Сербии.

Добавим, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян также выразил искренние соболезнования президенту РФ Владимиру Путину от имени всего народа республики. А власти Турции отметили, что "с большим прискорбием восприняли известие, что совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана пассажирский самолёт разбился". В МИД страны подчеркнули, что Анкара "разделяет скорбь дружественного народа РФ и выражает соболезнования семьям погибших и российскому правительству".