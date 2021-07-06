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Алиев, Вучич и другие мировые политики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке

В эти трагические для РФ минуты наши мысли с российским народом, отметил президент Сербии.

6 июля, 18:34
<p>Фото © <a href="https://russianplanes.net/id239702" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russianplanes.net / Игорь Двуреков</a></p>

Фото © russianplanes.net / Игорь Двуреков

Ряд лидеров мировых держав выразили соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с крушением самолёта Ан-26 на Камчатке. В частности, лидер Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо с соболезнованиями российскому коллеге, в котором отметил, что глубоко опечален случившимся.

"Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолёта Ан-26 на Камчатке. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, всему народу России", — сказано в письме, которое цитирует пресс-служба президента Азербайджана.

Основная часть потерпевшего крушение самолёта Ан-26 находится в воде

Основная часть потерпевшего крушение самолёта Ан-26 находится в воде

Кроме того, сербский лидер Александр Вучич также направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями после авиакатастрофы на Камчатке.

"Примите моё искреннее соболезнование в связи с аварией самолёта Антонов-26. Прошу вас передать соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа. В эти трагические для вашей страны минуты наши мысли с российским народом", — написал в телеграмме президент Сербии.

Ошибка пилота и туман: Лайф воссоздал обстоятельства крушения Ан-26

Ошибка пилота и туман: Лайф воссоздал обстоятельства крушения Ан-26

Добавим, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян также выразил искренние соболезнования президенту РФ Владимиру Путину от имени всего народа республики. А власти Турции отметили, что "с большим прискорбием восприняли известие, что совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана пассажирский самолёт разбился". В МИД страны подчеркнули, что Анкара "разделяет скорбь дружественного народа РФ и выражает соболезнования семьям погибших и российскому правительству".

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта на скале у берега моря. По предварительным данным, выживших нет.

Пассажирка Ан-26, который разбился на Камчатке, перед трагедией выложила милое фото из аэропорта

Пассажирка Ан-26, который разбился на Камчатке, перед трагедией выложила милое фото из аэропорта

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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