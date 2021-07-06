В Москве начнут раздавать браслеты с QR-кодом для людей с нарушением памяти
Речь также идёт о маленьких детях, которые не могут рассказать о себе сами, если потеряются.
В Москве начнут бесплатно раздавать специальные браслеты с QR-кодом, с помощью которых можно будет идентифицировать личность владельца. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на добровольческое общественное объединение "Лиза алерт".
Полезными такие браслеты могут быть и для маленьких детей, которые не могут рассказать о себе сами, если потеряются, уверены в организации.
Ранее координатор "Лизы алерт" объяснил отличия работы поисковых отрядов и экстренных служб. Он рассказал, что поисковые отряды в России, по сути, являются единственными профильными структурами, которые специализируются на розыске потерявшихся людей в лесу.
Комментариев: 0