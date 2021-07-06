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В Москве начнут раздавать браслеты с QR-кодом для людей с нарушением памяти

Речь также идёт о маленьких детях, которые не могут рассказать о себе сами, если потеряются.

6 июля, 18:02

В Москве начнут бесплатно раздавать специальные браслеты с QR-кодом, с помощью которых можно будет идентифицировать личность владельца. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на добровольческое общественное объединение "Лиза алерт".

Полезными такие браслеты могут быть и для маленьких детей, которые не могут рассказать о себе сами, если потеряются, уверены в организации.

Координатор "Лизы алерт" оценил законопроект о кастрации педофилов

Координатор "Лизы алерт" оценил законопроект о кастрации педофилов

Ранее координатор "Лизы алерт" объяснил отличия работы поисковых отрядов и экстренных служб. Он рассказал, что поисковые отряды в России, по сути, являются единственными профильными структурами, которые специализируются на розыске потерявшихся людей в лесу.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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