В Бразилии выявили три новые мутации штамма коронавируса "гамма"

Бразильские учёные обнаружили три новых варианта штамма "гамма" коронавируса, которые теоретически могут распространиться в ближайшее время. Об этом сообщает портал UOL со ссылкой на вирусолога Фелипе Навеку из научного объединения Fiocruz (учреждение, занимающееся разработками в области биологических наук, базирующееся в Рио-де-Жанейро).

"В штате Амазонас на северо-западе страны у нас циркулирует вариант P.1. Проблема заключается в том, что он эволюционирует. Мы говорим о возникновении трёх подвидов", — пояснил вирусолог.

По словам специалистов, эти три подвида будут распространяться в ближайшие месяцы не только в одном штате, но и в других регионах Бразилии. Кроме того, они могут оказаться более устойчивыми, чем исходный штамм "гамма", считают медики. Один из подвидов данной вариации вируса похож на штамм "дельта", который появился в Индии и распространился по всему миру.