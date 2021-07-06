В Бразилии выявили три новые мутации штамма коронавируса "гамма"
Медики предполагают, что данные вариации ковида будут распространяться в ближайшие месяцы не только в одном штате, но и в других регионах страны.
Фото © Pixabay
Бразильские учёные обнаружили три новых варианта штамма "гамма" коронавируса, которые теоретически могут распространиться в ближайшее время. Об этом сообщает портал UOL со ссылкой на вирусолога Фелипе Навеку из научного объединения Fiocruz (учреждение, занимающееся разработками в области биологических наук, базирующееся в Рио-де-Жанейро).
"В штате Амазонас на северо-западе страны у нас циркулирует вариант P.1. Проблема заключается в том, что он эволюционирует. Мы говорим о возникновении трёх подвидов", — пояснил вирусолог.
По словам специалистов, эти три подвида будут распространяться в ближайшие месяцы не только в одном штате, но и в других регионах Бразилии. Кроме того, они могут оказаться более устойчивыми, чем исходный штамм "гамма", считают медики. Один из подвидов данной вариации вируса похож на штамм "дельта", который появился в Индии и распространился по всему миру.
Ранее Лайф рассказывал, что аргентинские учёные заявили об эффективности вакцины "Спутник V" против трёх штаммов ковида. Также Минздрав Аргентины сообщал, что одна доза российской вакцины снижает смертность от коронавирусной инфекции на 70–80% среди пациентов возрастной группы от 60 лет.
Комментариев: 0