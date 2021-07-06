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Названа страна-рассадник новых мутаций коронавируса

Всё дело в подходе к ограничительным мерам и в распространении внутри более заразного дельта-штамма.

6 июля, 14:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Великобритания в ближайшие месяцы может стать рассадником новых мутаций коронавируса, ведь правительство слишком сильно полагается на вакцинацию населения, игнорируя другие меры. Об этом заявил доктор Хилари Джонс.

"У нас будет фабрика, настоящий рассадник новых вариантов вируса", — сказал Джонс в эфире телеканала ITV.

Он также признал действие прививки, которая помогла существенно снизить тяжёлые и смертельные исходы, но уже в ближайшем будущем страна столкнётся с огромным количеством заболевающих за сутки, цифры могут быть в районе 50 тысяч человек, спрогнозировал врач. Такое развитие событий приведёт к стремительной мутации CoViD-19. Причинами этого является распространение дельта-варианта ковида, который намного заразнее альфа-мутации.

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Напомним, с 19 июля Великобритания отменяет антиковидные ограничения и разрешает людям носить маски по желанию. Кроме того, для посетителей снова откроются все заведения, в том числе ночные клубы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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