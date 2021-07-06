Названа страна-рассадник новых мутаций коронавируса

Великобритания в ближайшие месяцы может стать рассадником новых мутаций коронавируса, ведь правительство слишком сильно полагается на вакцинацию населения, игнорируя другие меры. Об этом заявил доктор Хилари Джонс.

"У нас будет фабрика, настоящий рассадник новых вариантов вируса", — сказал Джонс в эфире телеканала ITV.

Он также признал действие прививки, которая помогла существенно снизить тяжёлые и смертельные исходы, но уже в ближайшем будущем страна столкнётся с огромным количеством заболевающих за сутки, цифры могут быть в районе 50 тысяч человек, спрогнозировал врач. Такое развитие событий приведёт к стремительной мутации CoViD-19. Причинами этого является распространение дельта-варианта ковида, который намного заразнее альфа-мутации.