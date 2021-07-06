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Несколько иностранных компаний подали заявки на регистрацию своих вакцин в России

При этом о каких конкретно компаниях и препаратах идёт речь, Михаил Мурашко не уточнил.

6 июля, 14:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Некоторые производители вакцин от коронавируса за рубежом подали документы на регистрацию своих препаратов в России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться", — сказал министр.

О каких конкретно компаниях и вакцинах идёт речь, Мурашко не уточнил.

Новая российская вакцина от коронавируса зарегистрирована под брендом Aurora-CoV

Новая российская вакцина от коронавируса зарегистрирована под брендом Aurora-CoV

Ранее Лайф сообщал, что в России подготовили первую партию вакцины для иностранных студентов. По словам Мурашко, её также будут использовать во время вакцинации граждан из других стран.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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