Несколько иностранных компаний подали заявки на регистрацию своих вакцин в России

Некоторые производители вакцин от коронавируса за рубежом подали документы на регистрацию своих препаратов в России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться", — сказал министр.

О каких конкретно компаниях и вакцинах идёт речь, Мурашко не уточнил.