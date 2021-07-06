Несколько иностранных компаний подали заявки на регистрацию своих вакцин в России
При этом о каких конкретно компаниях и препаратах идёт речь, Михаил Мурашко не уточнил.
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Некоторые производители вакцин от коронавируса за рубежом подали документы на регистрацию своих препаратов в России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться", — сказал министр.
О каких конкретно компаниях и вакцинах идёт речь, Мурашко не уточнил.
Ранее Лайф сообщал, что в России подготовили первую партию вакцины для иностранных студентов. По словам Мурашко, её также будут использовать во время вакцинации граждан из других стран.
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