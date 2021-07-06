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Учёные предрекли появление 22 новых штаммов ковида за четыре месяца

Благодаря их разработанной модели прогнозирования исследователи уже смогли точно предугадать появление "индийской" мутации.

6 июля, 12:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В ближайшие четыре месяца могут появиться 22 новых штамма коронавируса. Такие данные опубликовали учёные из компании Vir Biotechnology и американского Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл.

Согласно разработанной ими математической модели, изучающей возникновение изменений в спайковом белке коронавируса, мутации могут понижать защитную способность антител. При этом новые штаммы будут, как и нынешние, активно распространяться по всему миру. Этим данным можно доверять, ведь исследователи точно предсказали появление уже известных мутаций вируса и штаммов, которые привели к формированию индийского варианта вируса. По данным учёных, их модель способна спрогнозировать новые мутации за пять месяцев до их распространения.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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