Учёные предрекли появление 22 новых штаммов ковида за четыре месяца

В ближайшие четыре месяца могут появиться 22 новых штамма коронавируса. Такие данные опубликовали учёные из компании Vir Biotechnology и американского Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл.

Согласно разработанной ими математической модели, изучающей возникновение изменений в спайковом белке коронавируса, мутации могут понижать защитную способность антител. При этом новые штаммы будут, как и нынешние, активно распространяться по всему миру. Этим данным можно доверять, ведь исследователи точно предсказали появление уже известных мутаций вируса и штаммов, которые привели к формированию индийского варианта вируса. По данным учёных, их модель способна спрогнозировать новые мутации за пять месяцев до их распространения.