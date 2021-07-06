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В Кремле не поддерживают идею закрытия границ регионов из-за ковида

При этом Дмитрий Песков напомнил о полномочиях глав субъектов страны самостоятельно принимать решения.

6 июля, 12:19
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

В ряде регионов России в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации нужны оперативные и жёсткие меры, однако закрытие границ федеральные власти не поддерживают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ряде регионов с учётом развития эпидемиологической ситуации нужны оперативные и жёсткие меры. Но в то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые поддерживались бы", — сказал представитель Кремля.

При этом Песков напомнил о полномочиях глав регионов в зависимости от ситуации с коронавирусом самостоятельно принимать решения.

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Ранее Роспотребнадзор оценил ущерб экономике от ковида в триллион рублей. При этом в исследовании не учитывались потери валового национального продукта, не произведённого из-за летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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