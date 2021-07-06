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Собянин подписал указ о грантах бизнесу за вакцинацию 60% сотрудников и QR-коды

Их размер составит 100% НДФЛ, уплаченного в течение предыдущего года, однако не более пяти миллионов рублей.

6 июля, 10:27
<p>Фото © <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/7473050/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Правительства Москвы</a></p>

Фото © Сайт Правительства Москвы

Предприятия и организации Москвы, выполняющие требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников, будут поощряться. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Правительство Москвы приняло решение о поощрении предприятий и организаций, выполняющих требования об обязательной вакцинации сотрудников, и дополнительной поддержке предприятий общественного питания", — говорится в сообщении пресс-службы столичного правительства.

Согласно документу, первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, выполнивших установленные требования, получат из бюджета города гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в течение предыдущего года, однако не более пяти миллионов рублей. Гранты разделены напополам: 50% для среднего и малого бизнеса, а ещё 50% — для иных субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, рестораны, кафе и другие предприятия общепита, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг в размере 100% фактических затрат на эти цели в третьем квартале 2021 года.

СМИ: Московские ретейлеры сообщили о невозможности привить 60% сотрудников вовремя

СМИ: Московские ретейлеры сообщили о невозможности привить 60% сотрудников вовремя

Напомним, ранее в ряде субъектов РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Первым таким регионом стала Москва. Кроме того, с 28 июня в столице ввели QR-коды для посещения объектов питания, которые могут получить вакцинированные, переболевшие ковидом граждане или те, кто получил отрицательный ПЦР-тест.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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