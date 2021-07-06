Собянин подписал указ о грантах бизнесу за вакцинацию 60% сотрудников и QR-коды

Предприятия и организации Москвы, выполняющие требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников, будут поощряться. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Правительство Москвы приняло решение о поощрении предприятий и организаций, выполняющих требования об обязательной вакцинации сотрудников, и дополнительной поддержке предприятий общественного питания", — говорится в сообщении пресс-службы столичного правительства.

Согласно документу, первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, выполнивших установленные требования, получат из бюджета города гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в течение предыдущего года, однако не более пяти миллионов рублей. Гранты разделены напополам: 50% для среднего и малого бизнеса, а ещё 50% — для иных субъектов предпринимательской деятельности.