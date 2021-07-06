Собянин подписал указ о грантах бизнесу за вакцинацию 60% сотрудников и QR-коды
Их размер составит 100% НДФЛ, уплаченного в течение предыдущего года, однако не более пяти миллионов рублей.
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Предприятия и организации Москвы, выполняющие требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников, будут поощряться. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
"Правительство Москвы приняло решение о поощрении предприятий и организаций, выполняющих требования об обязательной вакцинации сотрудников, и дополнительной поддержке предприятий общественного питания", — говорится в сообщении пресс-службы столичного правительства.
Согласно документу, первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, выполнивших установленные требования, получат из бюджета города гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в течение предыдущего года, однако не более пяти миллионов рублей. Гранты разделены напополам: 50% для среднего и малого бизнеса, а ещё 50% — для иных субъектов предпринимательской деятельности.
Кроме того, рестораны, кафе и другие предприятия общепита, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг в размере 100% фактических затрат на эти цели в третьем квартале 2021 года.
Напомним, ранее в ряде субъектов РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Первым таким регионом стала Москва. Кроме того, с 28 июня в столице ввели QR-коды для посещения объектов питания, которые могут получить вакцинированные, переболевшие ковидом граждане или те, кто получил отрицательный ПЦР-тест.
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