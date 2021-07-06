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Главный терапевт России объяснила необходимость носить маску после вакцинации

Несмотря на появление иммунитета от ковида, отказываться от средств индивидуальной защиты нельзя, заметила Оксана Драпкина.

6 июля, 13:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Антитела после первой дозы вакцины от коронавируса начинают вырабатываться лишь по истечении семи дней, поэтому привившимся необходимо соблюдать масочный режим. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.

"Антитела начинают вырабатываться только через семь дней. И вот в эти семь дней после первой вакцины нельзя взять и бросить маску, не соблюдать социальную дистанцию и думать, что человек полностью защищён", — сказала она на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО".

По словам терапевта, полный иммунитет после вакцинации первым компонентом формируется через 42 дня, однако отказываться от индивидуальных средств защиты нельзя даже по их истечении.

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Ранее эксперт объяснила работу российских антиковидных вакцин на примере с бандитом. По её словам, если не вакцинироваться, то этот преступник приходит в город и "вербует кучу народа".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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