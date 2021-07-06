Главный терапевт России объяснила необходимость носить маску после вакцинации

Антитела после первой дозы вакцины от коронавируса начинают вырабатываться лишь по истечении семи дней, поэтому привившимся необходимо соблюдать масочный режим. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.

"Антитела начинают вырабатываться только через семь дней. И вот в эти семь дней после первой вакцины нельзя взять и бросить маску, не соблюдать социальную дистанцию и думать, что человек полностью защищён", — сказала она на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО".

По словам терапевта, полный иммунитет после вакцинации первым компонентом формируется через 42 дня, однако отказываться от индивидуальных средств защиты нельзя даже по их истечении.