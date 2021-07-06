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Россиянам объяснили, за сколько дней до отпуска следует делать прививку от ковида

По словам медика, в течение трёх суток после вакцинации не следует загорать, посещать сауну и заниматься физическими нагрузками.

6 июля, 12:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Делать антикоронавирусную прививку следует за 3–5 дней до того, как человек отправится в отпуск, рассказала врач-дерматовенеролог Ульяна Глобина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Это связано с тем, что после вакцинации необходимо стараться как можно меньше времени проводить на солнце, особенно с 12 до 16 часов, так как перегрев может вызвать аллергическую реакцию. Врач рекомендует находиться в тени и использовать защитную одежду. Особенно осторожными следует быть тем, у кого есть повышенная чувствительность к солнцу и аллергии.

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"Не нужно подвергать место инъекции активному загару и перегревать", предупредила Ульяна Глобина.

Дерматовенеролог также предупредила, что в первые трое суток после вакцинации нельзя посещать сауну и подвергать организм физической нагрузке.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что вопросы, связанные с поставкой вакцин от коронавируса, решены практически во всех регионах России. По его словам, всего в стране открыто более 5800 прививочных пунктов.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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