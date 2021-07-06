Россиянам объяснили, за сколько дней до отпуска следует делать прививку от ковида

Делать антикоронавирусную прививку следует за 3–5 дней до того, как человек отправится в отпуск, рассказала врач-дерматовенеролог Ульяна Глобина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Это связано с тем, что после вакцинации необходимо стараться как можно меньше времени проводить на солнце, особенно с 12 до 16 часов, так как перегрев может вызвать аллергическую реакцию. Врач рекомендует находиться в тени и использовать защитную одежду. Особенно осторожными следует быть тем, у кого есть повышенная чувствительность к солнцу и аллергии.

"Не нужно подвергать место инъекции активному загару и перегревать", — предупредила Ульяна Глобина.

Дерматовенеролог также предупредила, что в первые трое суток после вакцинации нельзя посещать сауну и подвергать организм физической нагрузке.