Россиянам объяснили, за сколько дней до отпуска следует делать прививку от ковида
По словам медика, в течение трёх суток после вакцинации не следует загорать, посещать сауну и заниматься физическими нагрузками.
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Делать антикоронавирусную прививку следует за 3–5 дней до того, как человек отправится в отпуск, рассказала врач-дерматовенеролог Ульяна Глобина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Это связано с тем, что после вакцинации необходимо стараться как можно меньше времени проводить на солнце, особенно с 12 до 16 часов, так как перегрев может вызвать аллергическую реакцию. Врач рекомендует находиться в тени и использовать защитную одежду. Особенно осторожными следует быть тем, у кого есть повышенная чувствительность к солнцу и аллергии.
"Не нужно подвергать место инъекции активному загару и перегревать", — предупредила Ульяна Глобина.
Дерматовенеролог также предупредила, что в первые трое суток после вакцинации нельзя посещать сауну и подвергать организм физической нагрузке.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что вопросы, связанные с поставкой вакцин от коронавируса, решены практически во всех регионах России. По его словам, всего в стране открыто более 5800 прививочных пунктов.
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