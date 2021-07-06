На борту самолёта Ан-26 находилось 28 пассажиров, среди них была 31-летняя Татьяна Майорова с семилетней дочкой. Она летела в гости к больному отцу, рассказал её дедушка телеканалу "360".

По словам Петра Майорова, внучка с ребёнком в шесть утра села на самолёт. Татьяна и раньше летала в Палану к отцу, но всегда поездка проходила спокойно и ничего не случалось.

"Я сижу, со всеми созваниваюсь. Я один, у меня и здесь трагедия случилась со старшим сыном. Старшему было 58 лет. Умер от сердечного приступа в 2019 году. Я вообще один остался", — поделился мужчина.