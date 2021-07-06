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"Я вообще один остался": Россиянин потерял при крушении Ан-26 внучку и семилетнюю правнучку

Обломки воздушного судна обнаружены в 3,8 км от посёлка Палана, у берега моря. По предварительным данным, выживших нет.

6 июля, 12:30
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Фото © Flickr / Alan Wilson

На борту самолёта Ан-26 находилось 28 пассажиров, среди них была 31-летняя Татьяна Майорова с семилетней дочкой. Она летела в гости к больному отцу, рассказал её дедушка телеканалу "360".

По словам Петра Майорова, внучка с ребёнком в шесть утра села на самолёт. Татьяна и раньше летала в Палану к отцу, но всегда поездка проходила спокойно и ничего не случалось.

"Я сижу, со всеми созваниваюсь. Я один, у меня и здесь трагедия случилась со старшим сыном. Старшему было 58 лет. Умер от сердечного приступа в 2019 году. Я вообще один остался", поделился мужчина.

Летающий сервант: Почему Ан-26 разбился у берегов Камчатки

Летающий сервант: Почему Ан-26 разбился у берегов Камчатки

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта в 3,8 км от посёлка Палана, у берега моря. По предварительным данным, выживших нет.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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