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Песков рассказал о работе с обращениями россиян по итогам прямой линии

В ходе неё главе государства успели задать 69 вопросов от граждан из более чем одного миллиона.

6 июля, 12:18
<p>Фото © kremlin.ru</p>

Фото © kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обработка обращений россиян по итогам прямой линии с Путиным уже началась. Однако процесс этот будет длительным.

"Обработка — процесс длительный. Мы как раз верстаем для ведомств подборки. По ведомствам, министерствам, многие губернаторы обратились за сводом вопросов и обращений по своим регионам. Будет продолжаться до следующей прямой линии", — сказал он.

Прямая без посредников: О чём россияне 3 часа 42 минуты говорили со своим президентом

Прямая без посредников: О чём россияне 3 часа 42 минуты говорили со своим президентом

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня, она продолжалась 3 часа 42 минуты. В ходе общения с главой государства ведущие успели задать 69 вопросов от россиян из более чем одного миллиона, которые были присланы. Больше всего обращений было связано с коронавирусом. Глава государства также ответил на вопросы о школах, аварийном жилье, дорогах, экологии и т.д. Кроме того, Путин рассказал, чем займётся после отставки. По его словам, он будет "сидеть на печке" и не работать.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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