Опубликовано первое видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

МЧС показало видео с места крушения пассажирского самолёта Ан-26 в районе посёлка Палана на Камчатке. На кадре видна выжженная зона столкновения воздушного судна со скалой. По последним данным, одна часть фюзеляжа находится на берегу, другая — в воде и прибрежной зоне.

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта в 3,8 км от посёлка Палана, у берега моря. По предварительным данным, выживших нет.