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На месте гибели ребёнка и двоих взрослых в Анапе нашли ещё одно тело

По предварительным данным, мужчина утонул, пытаясь спасти из воды несовершеннолетнего.

6 июля, 12:09
<p>Кадр из видео © Telegram / "<a href="https://t.me/soch01" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сочи № 1</a>"</p>

Кадр из видео © Telegram / "Сочи № 1"

В акватории Чёрного моря в Анапе, где накануне погибли 12-летний ребёнок и двое взрослых, обнаружили ещё одно тело. О страшной находке сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В районе инцидента с погибшим ребёнком обнаружено тело мужчины, предварительно, он похож на очевидца, который бросился спасать ребёнка", рассказал собеседник агентства.

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Сотрудники Прокуратуры Краснодарского края сообщили, что будет проведена соответствующая экспертиза, с помощью которой будет установлена личность погибшего. СУ СК РФ по Краснодарскому краю и краевая прокуратура проводят проверки по факту происшествия. По предварительным данным, пляж не был оборудован спасательными станциями и не имел положительного заключения на эксплуатацию.

Ранее стало известно, что трагедия произошла на пляже "Тортуга" в районе посёлка Витязево. По предварительным данным, ребёнок пошёл купаться в море и его затянуло тягуном. Отец мальчика с другом бросились на помощь, но не справились с течением. Очевидец рассказал, как пытался спасти тонущих. По словам мужчины, сразу несколько человек бросились за ребёнком, которого затянуло под воду, однако выплыть на берег смог только один.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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