На месте гибели ребёнка и двоих взрослых в Анапе нашли ещё одно тело

В акватории Чёрного моря в Анапе, где накануне погибли 12-летний ребёнок и двое взрослых, обнаружили ещё одно тело. О страшной находке сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В районе инцидента с погибшим ребёнком обнаружено тело мужчины, предварительно, он похож на очевидца, который бросился спасать ребёнка", — рассказал собеседник агентства.

Сотрудники Прокуратуры Краснодарского края сообщили, что будет проведена соответствующая экспертиза, с помощью которой будет установлена личность погибшего. СУ СК РФ по Краснодарскому краю и краевая прокуратура проводят проверки по факту происшествия. По предварительным данным, пляж не был оборудован спасательными станциями и не имел положительного заключения на эксплуатацию.