На месте гибели ребёнка и двоих взрослых в Анапе нашли ещё одно тело
По предварительным данным, мужчина утонул, пытаясь спасти из воды несовершеннолетнего.
Кадр из видео © Telegram / "Сочи № 1"
В акватории Чёрного моря в Анапе, где накануне погибли 12-летний ребёнок и двое взрослых, обнаружили ещё одно тело. О страшной находке сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"В районе инцидента с погибшим ребёнком обнаружено тело мужчины, предварительно, он похож на очевидца, который бросился спасать ребёнка", — рассказал собеседник агентства.
Сотрудники Прокуратуры Краснодарского края сообщили, что будет проведена соответствующая экспертиза, с помощью которой будет установлена личность погибшего. СУ СК РФ по Краснодарскому краю и краевая прокуратура проводят проверки по факту происшествия. По предварительным данным, пляж не был оборудован спасательными станциями и не имел положительного заключения на эксплуатацию.
Ранее стало известно, что трагедия произошла на пляже "Тортуга" в районе посёлка Витязево. По предварительным данным, ребёнок пошёл купаться в море и его затянуло тягуном. Отец мальчика с другом бросились на помощь, но не справились с течением. Очевидец рассказал, как пытался спасти тонущих. По словам мужчины, сразу несколько человек бросились за ребёнком, которого затянуло под воду, однако выплыть на берег смог только один.
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