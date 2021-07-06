Путин прибыл в Кемерово
6 июля празднуется 300-летие образования Кузбасса. Именно в этот день в 1721 году рудознатец Михаил Волков открыл первые месторождения угля на территории нынешней Кемеровской области.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Кемерово, где примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как ожидается, президент возложит цветы к монументу "Память шахтерам", посетит площадку строительства культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств, а также Кемеровское президентское кадетское училище. Кроме того, глава государства проведёт встречу с губернатором региона Сергеем Цивилёвым.
Завтра у Владимира Путина запланированы встречи с руководством правительства по планам развития Кузбасса.
Ранее Путин бывал в Кузбассе в 2018 году. Тогда на встрече с рабочими угольного разреза "Черниговец" один из горняков рассказал лидеру РФ о грядущем юбилее региона. Позже Цивилёв в разговоре с Путиным отметил, что официальное празднование юбилея дало бы толчок развитию Кузбасса. Глава государства согласился с этим и в тот же день подписал соответствующий указ, отметив, что триста лет освоения одного из крупнейших в России и в мире угольных бассейнов — это "большое событие в жизни страны, не только самого Кузбасса".
Днём начала промышленного освоения Кузбасса официально признано 6 июля 1721 года. Именно тогда рудознатец Михаил Волков открыл первые месторождения угля на территории нынешней Кемеровской области.
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