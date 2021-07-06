Путин прибыл в Кемерово

Ранее Путин бывал в Кузбассе в 2018 году. Тогда на встрече с рабочими угольного разреза "Черниговец" один из горняков рассказал лидеру РФ о грядущем юбилее региона. Позже Цивилёв в разговоре с Путиным отметил, что официальное празднование юбилея дало бы толчок развитию Кузбасса. Глава государства согласился с этим и в тот же день подписал соответствующий указ, отметив, что триста лет освоения одного из крупнейших в России и в мире угольных бассейнов — это "большое событие в жизни страны, не только самого Кузбасса".