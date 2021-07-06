Самолёт Ан-26 является морально устаревшим, он имеет недостатки в оснащении. Такую точку зрения в беседе с Лайфом высказал пилот первого класса, командир экипажа А-320 Андрей Литвинов.

"Это морально устаревший самолёт. Самолёту 40 лет. Он надёжный и хороший, но это морально устаревшее оборудование. На этом самолёте нет приборов, на которых высвечивается, какие есть превышения. И навигация там очень плохая, это прошлый век. Нам нужен новый региональный самолёт, но приходится эксплуатировать это старьё", — сказал он.

Эксперт предположил, что пилоты разбившегося самолёта не рассчитали посадку и решили пойти на второй круг. В такой ситуации очень важно дождаться расшифровки переговоров между экипажем и диспетчером и внутри кабины. Только тогда можно будет сделать конкретные выводы. Если был туман и облачность скрывала горы, то, естественно, их не было видно.

"К сожалению, одно дело — знать, а другое — видеть. Это мог быть и отказ какой-то системы, с которой они не справились. Возможно, был неверный расчёт на посадку в тумане. И, скорее всего, это ошибка пилотирования", — сказал собеседник Лайфа.