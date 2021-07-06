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"Неверный расчёт": Пилот описал возможный сценарий крушения Ан-26 на Камчатке

По мнению собеседника Лайфа, для выяснения причин трагедии следует дождаться расшифровки переговоров между экипажем и диспетчером и внутри кабины.

6 июля, 11:56
<p>Фото © <a href="https://russianplanes.net/reginfo/31971" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram.com</a> / <a href="https://www.instagram.com/ilya_pkc_spotter/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ilya_pkc_spotter</a> </p>

Фото © instagram.com / ilya_pkc_spotter

Самолёт Ан-26 является морально устаревшим, он имеет недостатки в оснащении. Такую точку зрения в беседе с Лайфом высказал пилот первого класса, командир экипажа А-320 Андрей Литвинов.

"Это морально устаревший самолёт. Самолёту 40 лет. Он надёжный и хороший, но это морально устаревшее оборудование. На этом самолёте нет приборов, на которых высвечивается, какие есть превышения. И навигация там очень плохая, это прошлый век. Нам нужен новый региональный самолёт, но приходится эксплуатировать это старьё", — сказал он.

Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 на Камчатке

Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 на Камчатке

Эксперт предположил, что пилоты разбившегося самолёта не рассчитали посадку и решили пойти на второй круг. В такой ситуации очень важно дождаться расшифровки переговоров между экипажем и диспетчером и внутри кабины. Только тогда можно будет сделать конкретные выводы. Если был туман и облачность скрывала горы, то, естественно, их не было видно.

"К сожалению, одно дело — знать, а другое — видеть. Это мог быть и отказ какой-то системы, с которой они не справились. Возможно, был неверный расчёт на посадку в тумане. И, скорее всего, это ошибка пилотирования", — сказал собеседник Лайфа.

"Там все знакомые": Жители Паланы пришли в ужас из-за пропажи самолёта Ан-26

"Там все знакомые": Жители Паланы пришли в ужас из-за пропажи самолёта Ан-26

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта в 3,8 км от посёлка Палана, у берега моря. По предварительным данным, выживших нет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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