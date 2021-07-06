Судебное заседание по делу Mellstroy состоится 9 июля. Видео © LIFE

Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) радостным матом сообщил Лайфу, что 9 июля 2021 года ему должны вынести приговор за избиение 21-летней модели Алёны Ефремовой в прямом эфире. Судебное заседание назначено на 9:15 (мск).

Стример опасался, что следствие будет тянуться до зимы. Бурим испытал облегчение после назначения даты оглашения приговора, потому что после этого он сможет "расслабиться" и снова заниматься контентом для подписчиков.

"Всё вообще офигенно! Потому что в пятницу мне уже выпишут люлей — и всё будет нормально. То есть в пятницу, скорее всего, уже будет приговор — и я буду свободен, я смогу уже нормально мутить", — сказал обвиняемый и добавил, что подписчикам следует ждать "много завоза".