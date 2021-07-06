"Выпишут люлей": Блогер Mellstroy матом обрадовался дате оглашения приговора
Он испытывает облегчение из-за того, что 9 июля после вынесения ему вердикта "можно будет расслабиться".
Судебное заседание по делу Mellstroy состоится 9 июля. Видео © LIFE
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) радостным матом сообщил Лайфу, что 9 июля 2021 года ему должны вынести приговор за избиение 21-летней модели Алёны Ефремовой в прямом эфире. Судебное заседание назначено на 9:15 (мск).
Стример опасался, что следствие будет тянуться до зимы. Бурим испытал облегчение после назначения даты оглашения приговора, потому что после этого он сможет "расслабиться" и снова заниматься контентом для подписчиков.
"Всё вообще офигенно! Потому что в пятницу мне уже выпишут люлей — и всё будет нормально. То есть в пятницу, скорее всего, уже будет приговор — и я буду свободен, я смогу уже нормально мутить", — сказал обвиняемый и добавил, что подписчикам следует ждать "много завоза".
Напомним, инцидент произошёл в октябре прошлого года в апартаментах "Москвы-Сити". Бурим во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Государственный обвинитель просит суд признать блогера виновным по статье "Побои" и назначить ему полгода исправительных работ. Кроме того, обвинение просит частично удовлетворить гражданский иск, возместив 50 тысяч рублей за материальный ущерб и причинённый моральный вред.
Комментариев: 0