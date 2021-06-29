Следствие по делу блогера Mellstroy возобновили из-за новых доказательств. Видео © LIFE

Мировой суд Пресненского района Москвы по просьбе прокурора возобновил судебное следствие в отношении блогера Mellstroy (Андрей Бурим), обвиняемого в избиении модели во время прямого эфира. Причиной переноса судебного заседания стали новые доказательства. Прокурор пока не стал раскрывать подробности.

"Перед последним словом моего подзащитного прокурор заявил, что имеет новые доказательства, которые он намерен представить. Суд пошёл ему навстречу", — сказал Лайфу адвокат блогера.

Сам Бурим тоже не догадывается, о чём идёт речь. По его мнению, новых доказательств просто не может быть — всё происходило на камеру. Mellstroy предположил, что его "хотят посадить". Следующее заседание пройдёт 6 июля.

Представитель потерпевшей Алёны Ефремовой тоже не знает, о каких новых доказательствах говорил прокурор. Он предположил, что они могут быть связаны либо с суммой ущерба, о которой говорилось в первоначальном обвинении, либо с квалификацией преступления. При этом сама избитая модель не собирается посещать суд.