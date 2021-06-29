"Посадить хотят": Следствие по делу блогера Mellstroy возобновили из-за новых доказательств
О чём именно идёт речь, на суде не раскрывалось, однако представитель потерпевшей выдвинул свою версию, что нового может рассказать прокурор на следующем заседании.
Следствие по делу блогера Mellstroy возобновили из-за новых доказательств. Видео © LIFE
Мировой суд Пресненского района Москвы по просьбе прокурора возобновил судебное следствие в отношении блогера Mellstroy (Андрей Бурим), обвиняемого в избиении модели во время прямого эфира. Причиной переноса судебного заседания стали новые доказательства. Прокурор пока не стал раскрывать подробности.
"Перед последним словом моего подзащитного прокурор заявил, что имеет новые доказательства, которые он намерен представить. Суд пошёл ему навстречу", — сказал Лайфу адвокат блогера.
Сам Бурим тоже не догадывается, о чём идёт речь. По его мнению, новых доказательств просто не может быть — всё происходило на камеру. Mellstroy предположил, что его "хотят посадить". Следующее заседание пройдёт 6 июля.
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Представитель потерпевшей Алёны Ефремовой тоже не знает, о каких новых доказательствах говорил прокурор. Он предположил, что они могут быть связаны либо с суммой ущерба, о которой говорилось в первоначальном обвинении, либо с квалификацией преступления. При этом сама избитая модель не собирается посещать суд.
"А зачем ей посещать суд? Ещё раз посмотреть на это прекрасное лицо, улыбающееся. <... > Извинений (личных. — Прим. Лайфа.) до сих пор не поступало", — объяснил Лайфу представитель Ефремовой.
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Напомним, инцидент произошёл в октябре прошлого года в апартаментах "Москвы-Сити". Бурим во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Произошедшее вызвало огромный резонанс в обществе, после чего "Ютуб" заблокировал канал блогера. Позже Бурим оправдался за нападение на девушку тем, что она якобы была под наркотиками. Обвинение попросило назначить блогеру полгода исправительных работ.
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