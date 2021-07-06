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Регион
Опубликовано 6 июля 2021, 14:17

Носилки для Зюганова: Активисты в форме санитаров и медсестёр устроили акцию у штаба КПРФ

Они требуют очищения партии от немощного руководства, чтобы дать ей шанс на исцеление и открыть дорогу молодым политикам.

Союз коммунистической молодежи провёл акцию у штаба КПРФ. Видео © Соцсети

Активисты Союза коммунистической молодёжи провели акцию у центрального офиса КПРФ. Они оделись в форму санитаров и медсестёр и взяли с собой носилки, чтобы на них вынести "политический труп" председателя партии Геннадия Зюганова.

"КПРФ, как наследница КПСС, взяла от неё всё самое худшее. Например, традицию генеральных секретарей — покидать свой пост только вперёд ногами. Мы хотим разорвать эту порочную практику с помощью медицинского вмешательства. Тем более что выносить это больше невозможно, а ситуация критическая", — сказала одна из представителей художественного объединения ARTель "БОЛТ".

Сотрудники центрального аппарата КПРФ объяснили акционистам, что Зюганова в здании нет и они сами редко видят председателя партии, который постоянно находится в подмосковном оздоровительном комплексе "Снегири". После этого несколько людей приковали себя наручниками к ограде, объяснив свои действия твёрдым намерением дождаться лидера партии, чтобы уговорить его "на самопожертвование ради сохранения великих идей коммунизма". По мнению активистов-комсомольцев, партию необходимо очистить от немощного руководства, чтобы дать ей шанс на исцеление и открыть дорогу молодым политикам.

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Напомним, 76-летний Зюганов возглавляет Центральный комитет (ЦК) КПРФ с 14 февраля 1993 года. 24 апреля его единогласным решением переизбрали на пост председателя ЦК партии.

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Фото © Соцсети

Артур Лапсаков
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