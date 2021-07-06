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МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Ан-26 на Камчатке

На борту самолёта находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выживших нет.

6 июля, 11:21
<p>Фото © ТАСС/Александр Суров/Фото из архива (7 августа 2020)</p>

Фото © ТАСС/Александр Суров/Фото из архива (7 августа 2020)

Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию обстоятельств крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке. Об этом говорится в сообщении на сайте МАКа.

Кроме того, внутренний штаб и комиссию для расследования авиакатастрофы сформировал также Ространснадзор, на место крушения вылетели представители службы.

"Ространснадзором проводятся внеплановые проверки в отношении АО "Камчатское авиационное предприятие" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" по факту крушения самолёта Ан-26 RA-26085 АО "Камчатское авиационное предприятие", — говорится в сообщении.

Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 на Камчатке

Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 на Камчатке

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта в 3,8 км от посёлка Палана, у берега моря. По предварительным данным, выживших нет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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