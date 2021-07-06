Командир разбившегося Ан-26 за месяц почти исчерпал допустимое время налёта

Командир разбившегося в Камчатском крае Ан-26 Дмитрий Никифоров за месяц совершил 69 часов и 55 минут налёта при допустимом максимуме в 70 часов. Об этом Лайфу сообщил источник.

В 2008 году он получил специальное образование в Бобруйском аэроклубе ДОСААФ, а высшее — лишь в 2017-м, окончив Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева. С момента окончания учёбы он налетал 3340 часов, причём 2885 из них — на самолётах типа Ан-26. Ранее никаких происшествий и предпосылок к ним у лётчика не происходило. Последнюю проверку техники пилотирования Никифоров проходил в марте текущего года, а в апреле он был в отпуске.

Второй пилот Александр Анимимов имеет за плечами 1253 часа налёта (на самолётах типа Ан-26 — 1091 час) после получения высшего специального образования в 2017 году. За последние 30 дней он налетал 58 часов и 10 минут. Последнюю проверку пилот проходил 30 июня, а в марте был в отпуске. За ним также не было предпосылок к происшествиям.