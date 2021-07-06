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Командир разбившегося Ан-26 за месяц почти исчерпал допустимое время налёта

При этом общее количество лётных часов у него превышало три тысячи, большую часть из которых он провёл на самолётах этого типа. Как и за вторым пилотом, за ним не замечалось предпосылок к авиационным происшествиям.

6 июля, 11:37
<p>Фото © <a href="https://russianplanes.net/id239702" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russianplanes.net / Игорь Двуреков</a></p>

Фото © russianplanes.net / Игорь Двуреков

Командир разбившегося в Камчатском крае Ан-26 Дмитрий Никифоров за месяц совершил 69 часов и 55 минут налёта при допустимом максимуме в 70 часов. Об этом Лайфу сообщил источник.

В 2008 году он получил специальное образование в Бобруйском аэроклубе ДОСААФ, а высшее — лишь в 2017-м, окончив Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева. С момента окончания учёбы он налетал 3340 часов, причём 2885 из них — на самолётах типа Ан-26. Ранее никаких происшествий и предпосылок к ним у лётчика не происходило. Последнюю проверку техники пилотирования Никифоров проходил в марте текущего года, а в апреле он был в отпуске.

Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 на Камчатке

Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 на Камчатке

Второй пилот Александр Анимимов имеет за плечами 1253 часа налёта (на самолётах типа Ан-26 — 1091 час) после получения высшего специального образования в 2017 году. За последние 30 дней он налетал 58 часов и 10 минут. Последнюю проверку пилот проходил 30 июня, а в марте был в отпуске. За ним также не было предпосылок к происшествиям.

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта в 3,8 км от посёлка Палана, у берега моря. По предварительным данным, выживших нет.

Лайф узнал возможную причину крушения самолёта Ан-26 на Камчатке

Лайф узнал возможную причину крушения самолёта Ан-26 на Камчатке

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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