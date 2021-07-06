Кадыров выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы Чечни
Претенденты на пост руководителя региона должны не позднее 4 августа представить документы для регистрации.
Фото © Instagram / kadyrov_95.eng
Действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вновь будет участвовать в выборах после 14 лет на этой должности. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.
"Сегодня, 6 июля, на выборах главы Чеченской Республики, назначенных на 19 сентября 2021 года, выдвинулся действующий глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров", — сказано в записи.
Срок выдвижения кандидатов завершается 8 июля, уточнили в избиркоме. Участники выборов должны не позднее 18:00 4 августа представить документы для регистрации.
Напомним, президент России Владимир Путин 23 июня призвал Кадырова побороться за пост главы Чечни на осенних выборах. Они пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. В Чечне будут проведены выборы трёх уровней: федерального, регионального и муниципального. На предстоящем голосовании в республике будут задействованы 20 территориальных и 490 участковых избирательных комиссий, а общее число избирателей в Чеченской Республике составляет 751 769 человек.
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