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Кадыров выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы Чечни

Претенденты на пост руководителя региона должны не позднее 4 августа представить документы для регистрации.

6 июля, 12:02
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJD6VqHlinn/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kadyrov_95.eng</a></p>

Фото © Instagram / kadyrov_95.eng

Действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вновь будет участвовать в выборах после 14 лет на этой должности. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

"Сегодня, 6 июля, на выборах главы Чеченской Республики, назначенных на 19 сентября 2021 года, выдвинулся действующий глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров", — сказано в записи.

Срок выдвижения кандидатов завершается 8 июля, уточнили в избиркоме. Участники выборов должны не позднее 18:00 4 августа представить документы для регистрации.

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Напомним, президент России Владимир Путин 23 июня призвал Кадырова побороться за пост главы Чечни на осенних выборах. Они пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. В Чечне будут проведены выборы трёх уровней: федерального, регионального и муниципального. На предстоящем голосовании в республике будут задействованы 20 территориальных и 490 участковых избирательных комиссий, а общее число избирателей в Чеченской Республике составляет 751 769 человек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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