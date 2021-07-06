В Кремле отреагировали на решение Лукашенко ограничить транзит товаров из Германии в Россию
Соседней стране приходится очень тяжело в связи с резкими и незаконными с точки зрения международного права санкциями, сказал Дмитрий Песков.
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В связи с решением президента Белоруссии Александра Лукашенко ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай могут возникнуть нарушения экспортно-импортных цепочек. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, нарушение каких-то экспортно-импортных цепочек исключать нельзя. И это вопрос для серьёзной работы по минимизации последствий подобных решений", — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что Белоруссия столкнулась с очень агрессивным поведением по отношению к ней и сейчас стране приходится очень тяжело. В этой связи все маршруты товарных потоков прорабатываются по линии правительств, однако всё это следствие очень резких и незаконных с точки зрения международного права норм и санкций в отношении Белоруссии.
Напомним, Александр Лукашенко приказал ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай. По словам президента, немцы могут поставлять свою продукцию в эти страны через Финляндию или Украину.
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