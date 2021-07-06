"Летающий сервант": Почему Ан-26 рухнул в Охотском море После аварии Ан-26 недалеко от Петропавловска-Камчатского все машины этого типа может ждать глобальная проверка. Специалистам предстоит выяснить, как обслуживаются эти самолёты и сколько они смогут летать без угрозы для жизни пассажиров. 6 июля, 10:51 Фото © Flickr.com/Alan Wilson

Исправность самолёта

Днём 6 июля около 15 часов по местному времени экипаж самолёта Ан-26 Камчатских авиалиний, выполнявший плановый рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, перестал выходить на связь, а сам борт через некоторое время пропал с радаров. Предположительно, самолёт рухнул в море, не долетев всего несколько километров до аэропорта назначения. Причина, по которой это произошло, пока не установлена. На борту Ан-26 находилось шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей. Помимо обычных пассажиров в Палану из краевого центра летела глава посёлка Ольга Мохирева.

Вечером того же дня обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 были обнаружены у побережья залива Шелихова в 3,8 километра от аэропорта Палана. Обнаружить с воздуха выживших пока не удалось. Военные самолёты авиации Тихоокеанского флота зафиксировали, что часть фюзеляжа разбившегося Ан-26 находится на склоне сопки Пятибратка, другая часть упала в море приблизительно в четырёх километрах от побережья.

Ещё до обнаружения обломков в местном правительстве сообщили, что самолёт летал с действующим сертификатом годности, а экипаж прошёл предрейсовое освидетельствование. Бывший командир спецгруппы МЧС по поиску пропавших воздушных судов командир Ми-8 Евгений Быстрюков отметил — шансы обнаружить выживших в Охотском море напрямую зависят от исправности аварийно-спасательного оборудования самолёта Камчатских авиалиний.

Насколько я помню, в Ан-26 предусмотрено размещение спасательного плота. Если системы безопасности самолёта проходили регулярное обслуживание, а экипаж самолёта смог совершить посадку на поверхность воды, то развернуть этот плот можно за пару минут. Кроме него, эффективных решений на такой случай почти нет — только спасательные жилеты и надувные трапы. С ними в ледяной воде долго продержаться не получится Евгений Быстрюков Бывший командир спецгруппы МЧС по поиску пропавших воздушных судов

По словам Быстрюкова, точно сказать, был ли спасательный плот на борту в данный момент, невозможно — для этого необходимо поднимать документацию на самолёт, которую готовили наземные службы.

Поиски и вопрос к надёжности

Ан-26 считается одним из самых массовых и возрастных самолётов в парке региональных авиакомпаний. Первый полёт машина этого типа совершила ещё в 1969 году, а всего на заводе в Киеве было выпущено 1400 таких самолётов. Все они находятся в разной степени лётной годности, но продолжают эксплуатироваться до сих пор — в России активно летает около 150 машин этого типа (включая машины в составе ВКС России), остальные находятся в ремонте и на плановом обслуживании для получения сертификата лётной годности. Если авиакатастрофа Ан-26 Камчатских авиалиний подтвердится, то этот случай станет десятым крушением самолётов этого типа в России за последние пять лет.

За все годы эксплуатации в авиакатастрофах и инцидентах было потеряно 169 самолётов Ан-26. Всего в этих происшествиях погибло 1464 человека. Бывший командир Ан-24 (Ан-26 — это развитие, модификация Ан-24) Андрей Осипенко отметил, что погубить экипаж и пассажиров в такой машине могут плохое обслуживание или погодные условия, летать в которых безопасно практически невозможно.

Это не самый технологичный самолёт, но свою работу он делает. Его стихия — это небольшие перелёты, маленькие расстояния. Самолёт может садиться на грунтовые полосы и взлетать оттуда же без дополнительной подготовки. В регионах это важно, а на Дальнем Востоке и Камчатке важно особенно — там с инфраструктурой аэропортов иногда совсем беда. У самолёта есть одна особенность — иногда отказывает противообледенительная система. Если замерзает хвостовое оперение, то самолёт "ныряет" вперёд и вытянуть его обратно проблематично Андрей Осипенко Бывший командир воздушного судна, пилот Ан-24

Для того чтобы понять, в каких условиях приходится летать экипажам Ан-26, Осипенко предлагает посмотреть взлёт самолёта этого типа с аэродрома Бодайбо.

Региональные авиаперевозчики, по словам бывшего бортинженера Ан-24 Дениса Козлова, не могут позволить себе зарубежные турбовинтовые самолёты и небольшие реактивные бизнес-джеты. Первые слишком дороги, а вторые не только дороги, но и не приспособлены к суровым российским условиям.

Эти машины давно пора списывать, но их по сто раз модернизируют и продлевают сроки эксплуатации. Перевозчики, может, и рады на комфортных условиях закупать новые машины, но выбрать не из чего. Машины, которые подходят под условия работы в России, — экономически не получается потянуть Денис Козлов Бывший бортинженер самолёта Ан-24

Ан-24 и Ан-26 в российских авиакомпаниях должен заменить самолёт Ил-114. Но сделать это быстро практически невозможно — производство новой пассажирской машины, способной взлетать с неподготовленных аэродромов, начнётся только в 2023 году. Стоимость машины пока не раскрывается, однако есть данные, что перспективный самолёт будет стоить покупателям примерно один миллиард рублей. Стоимость Ан-24 и Ан-26 российских авиакомпаний при этом оценивается в 700–800 млн рублей.