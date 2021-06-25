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"Корова" с бешенством: Почему вертолёты Ми-8 продолжают падать?

Крушение вертолёта Росгвардии в Гатчинском районе Ленинградской области может привести к проверкам вертолётов Ми-8 как внутри структуры, так и в Минобороны, а также в других силовых ведомствах, министерствах и экстренных службах.

25 июня, 09:47
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Печальный юбилей

Транспортно-боевой вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии упал в Гатчинском районе во время учебного полёта вечером 24 июня. В этот же день машина отмечала юбилей: 60 лет назад, 24 июня 1961 года, вертолёт Ми-8 совершил первый полёт и на следующие десятилетия стал надёжной опорой для советской авиации — как гражданской, так и военной. Лётчики, отлетавшие на Ми-8 в горах Афганистана, над горящими лесами Сибири и реками Алтая, над водами Тихого океана и берегами Волги, в один голос говорят, что машина давно стала таким же символом надёжности, как и автомат Калашникова.

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За характерную форму фюзеляжа лётчики (да и военные вообще) ласково прозвали Ми-8 "коровой". Но к самой машине всегда относились с любовью и теплотой: если на место прибывает Ми-8, это значит, что спецназ летит домой, а неудачливых рыбаков точно снимут с отколовшейся льдины.

Видео © LIFE SHOT

Но последние три года выдались для Ми-8 непростыми. С 2018 по 2021 год произошло 32 (!!!) инцидента, так или иначе связанных с отказом техники, ошибками экипажа и другими причинами. Упавший в Ленинградской области вертолёт — четвёртый только за этот год. Причины падения установит следствие — сейчас весь авиаотряд Росгвардии, к которому был приписан Ми-8, будут проверять. Однако у опытных лётчиков, налетавших на Ми-8 по несколько тысяч часов, есть свои версии.

Ошибка пилотирования

Фото © LIFE SHOT

Фото © LIFE SHOT

Ми-8 войсковой части 3693 пропал с экранов через несколько минут после взлёта. По данным источников Лайфа, уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил полётов. Это значит, что среди прочих версий будет рассматриваться и ошибка экипажа. Ветеран войны в Афганистане подполковник запаса Андрей Гуськов пояснил: в версию ошибки молодого курсанта верится с трудом, да и в целом в Росгвардии служат только опытные люди, часто с боевым опытом.

Никаких выводов до изучения документов из части делать не нужно. Не делайте этого вообще. Сейчас следствие всё изучит, посмотрит акты обслуживания на машину, изучит личные дела экипажа, выяснит, в каком состоянии служба технического обеспечения, — и тогда можно версии строить. Если интересно моё мнение, то я скажу так: к ошибке пилотирования может привести всё что угодно. Одно дело, если мальчишку-курсанта за штурвал посадили, другое дело — если что-нибудь развалилось, случился отказ. Я уже читал, что пилоты до последнего уводили машину от жилых домов, а это значит, что в небе могло что-то случиться

Андрей Гуськов

Ветеран войны в Афганистане, подполковник запаса

Уже известно, что командиром борта был майор Николай Мулюкин — военный лётчик с хорошим опытом. Помимо него в Ми-8 в момент падения находилось ещё два человека — помощник штурмана первого звена Рамиль Сулейманов и бортинженер Денис Куликов. Экипаж, по данным источников Лайфа, был на хорошем счету у командования части.

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Сломать невозможно

Гвардии майор запаса Андрей Васильев (имя и фамилия лётчика изменены по его просьбе), налетавший больше тысячи часов на модифицированном Ми-8 в Сирии, отмечает: даже в условиях чудовищной жары и резких перепадов температуры этот вертолёт практически невозможно сломать.

Я на машинах этого типа летаю уже много лет. Всякое случалось. И отказы после попадания осколков были, и много чего. Но так, чтобы в небе начать разваливаться, — такого не было никогда. Причин, по которым это может произойти, немного. Первое — дефект какого-то ключевого узла. Например, двигатель или редуктор. Второе — ошибка при сборке после капитального ремонта. Но тут "бабушка надвое сказала": каждый борт после ремонта гоняют на заводе и потом в части, акты подписывают. Если выяснится, что после ремонта плохо собрали и неправильно проверили, то с командования части полетят погоны

Андрей Васильев

Гвардии майор запаса

На этом моменте стоит погрузиться в историю и вспомнить, что похожая авария уже происходила много лет назад. Правда, в другой стране. 18 декабря 2007 года в Конго разбился Ми-8 авиакомпании UTair. Через 20 минут после взлёта экипаж по показаниям приборов зафиксировал отклонения в работе главного редуктора. Однако в дальнейшем выяснилось, что на самом деле у машины отказал левый двигатель, с таким отказом в теории машина может продолжать полёт.

Пока нет полной ясности, какими двигателями и трансмиссией был оснащён упавший борт. Некоторые катастрофы Ми-8 в последние годы плотно связывают с низким качеством украинских двигателей ТВ3-117, на которых российские вертолёты летали до 2014 года. Низкое качество сборки и претензии к прочности материалов могли стать одной из причин перехода на импортозамещающие технологии и производство собственных вертолётных двигателей.

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К чему всё идёт

Фото © LIFE SHOT

Фото © LIFE SHOT

Пока версия о технической неисправности упавшего в Гатчинском районе Ми-8 — это лишь версия, которую предстоит либо доказать, либо опровергнуть. Но подозрения у экспертов уже есть. В качестве примера приводят крушение вертолёта в аэропорту Анадыря — тогда военный Ми-8 во время "контрольного вывешивания" свалился с высоты в 15 метров и взорвался, а весь экипаж погиб.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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