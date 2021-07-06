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Из ковидного "плена" на Кубе освободили 228 российских туристов

Тесты, которые были сделаны россиянам, дали отрицательный результат. Положительные анализы только у двух человек.

6 июля, 15:53
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

По результатам повторных экспресс-тестов на коронавирус 228 из 230 российских туристов на Кубе выпустили из изоляции. Об этом сообщила генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.

"Вчера было сделано 230 экспресс-тестов всем туристам, которые прилетели в период с 30 июня по 4 июля, и результаты первых тестов которых по приезде оказались положительными. У всех, кроме двух туристок, отрицательный результат", — уточнила она.

На Кубе объяснили массовую изоляцию российских туристов

На Кубе объяснили массовую изоляцию российских туристов

Ранее около 150 российских туристов заявили, что застряли на Кубе в своих номерах, так как по прибытии у них обнаружили коронавирус. При этом сами отдыхающие утверждают, что никто из них не болеет, а ПЦР-тесты на CoViD-19 перед вылетом показывали отрицательный результат. Позже стало известно, что со 103 российских туристов сняли изоляцию.

Застрявшим на Кубе российским туристам начали делать экспресс-тесты на коронавирус

Застрявшим на Кубе российским туристам начали делать экспресс-тесты на коронавирус

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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