Из ковидного "плена" на Кубе освободили 228 российских туристов

По результатам повторных экспресс-тестов на коронавирус 228 из 230 российских туристов на Кубе выпустили из изоляции. Об этом сообщила генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.

"Вчера было сделано 230 экспресс-тестов всем туристам, которые прилетели в период с 30 июня по 4 июля, и результаты первых тестов которых по приезде оказались положительными. У всех, кроме двух туристок, отрицательный результат", — уточнила она.