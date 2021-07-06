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ФСБ задержала в Петербурге эстонского консула

Дипломат получал некие "материалы закрытого характера" от россиянина.

6 июля, 15:35

Фото © shutterstock

Сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент дипломат получал "материалы закрытого характера" от россиянина.

В ФСБ добавили, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". Другая информация о задержании не уточняется.

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А 17 апреля в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов задержали украинского консула Александра Сосонюка. Позже его отпустили, поскольку его защищает дипломатический иммунитет, и 21 апреля Сосонюк покинул Россию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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