ФСБ задержала в Петербурге эстонского консула
Дипломат получал некие "материалы закрытого характера" от россиянина.
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Сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент дипломат получал "материалы закрытого характера" от россиянина.
В ФСБ добавили, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". Другая информация о задержании не уточняется.
А 17 апреля в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов задержали украинского консула Александра Сосонюка. Позже его отпустили, поскольку его защищает дипломатический иммунитет, и 21 апреля Сосонюк покинул Россию.
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