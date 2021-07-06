ФСБ задержала в Петербурге эстонского консула

Сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент дипломат получал "материалы закрытого характера" от россиянина.

В ФСБ добавили, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". Другая информация о задержании не уточняется.