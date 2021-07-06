ЕС потребовал немедленно освободить экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико

Европейский союз потребовал от Белоруссии немедленно освободить бывшего главу "Белгазпромбанка" и экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико, которого ранее приговорили к 14 годам колонии усиленного режима.

"ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения Бабарико, а также всех политических заключённых, задержанных журналистов и людей, находящихся за решёткой за осуществление своих основных прав", — говорится в официальном заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Напомним, Виктор Бабарико был задержан в июне 2020 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём. Вместе с Бабарико по делу проходит и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Виктора Бабарико признали виновным в отмывании средств, полученных преступным путём, и получении взятки в особо крупном размере.

