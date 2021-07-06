В Ростовской области заявили о готовности организовать вакцинацию россиян из ДНР и ЛНР
По словам главы региона, речь идёт о добровольной прививочной кампании.
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В Ростовской области готовы организовать вакцинацию от коронавируса россиян из ДНР и ЛНР на приграничных территориях. Об этом заявил глава региона Василий Голубев.
"У нас есть возможность на приграничных территориях создавать условия для того, чтоб они вакцинировались. Конечно, речь идёт о гражданах России", — сказал он в ходе международной выставки "Иннопром-2021".
При этом, заметил Голубев, речь идёт о добровольной вакцинации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Москва продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу и не собирается закрывать глаза на проблемы жителей региона, которым своя страна объявила блокаду. Он также назвал неприемлемыми попытки представить Россию участником конфликта.
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