НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Ростовской области заявили о готовности организовать вакцинацию россиян из ДНР и ЛНР

По словам главы региона, речь идёт о добровольной прививочной кампании.

6 июля, 15:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Ростовской области готовы организовать вакцинацию от коронавируса россиян из ДНР и ЛНР на приграничных территориях. Об этом заявил глава региона Василий Голубев.

"У нас есть возможность на приграничных территориях создавать условия для того, чтоб они вакцинировались. Конечно, речь идёт о гражданах России", — сказал он в ходе международной выставки "Иннопром-2021".

При этом, заметил Голубев, речь идёт о добровольной вакцинации.

В МИД РФ назвали гуманитарным жестом выдачу российских паспортов жителям Донбасса

В МИД РФ назвали гуманитарным жестом выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Москва продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу и не собирается закрывать глаза на проблемы жителей региона, которым своя страна объявила блокаду. Он также назвал неприемлемыми попытки представить Россию участником конфликта.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Две маленькие девочки умерли в машине от жары в Ростовской области

3 июля, 21:18

Главный терапевт России объяснила необходимость носить маску после вакцинации

сегодня в 13:53

Девушку с ребёнком на электросамокате сбили на зебре в Петербурге

сегодня в 15:57

"Это бунт": Виктор Сухоруков объяснил своё увольнение из Театра Моссовета

сегодня в 16:06

Селена Гомес сменила несколько купальников на камеру, но фанаты не поняли, что случилось с её грудью

сегодня в 15:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1