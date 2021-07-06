В Ростовской области заявили о готовности организовать вакцинацию россиян из ДНР и ЛНР

В Ростовской области готовы организовать вакцинацию от коронавируса россиян из ДНР и ЛНР на приграничных территориях. Об этом заявил глава региона Василий Голубев.

"У нас есть возможность на приграничных территориях создавать условия для того, чтоб они вакцинировались. Конечно, речь идёт о гражданах России", — сказал он в ходе международной выставки "Иннопром-2021".

При этом, заметил Голубев, речь идёт о добровольной вакцинации.