Привитых от ковида россиян освободили от двукратного тестирования по прибытии в РФ

Роспотребнадзор принял решение упразднить ПЦР-тестирование для вакцинированных или переболевших ковидом россиян при въезде в страну. Однако теперь при въезде в страну гражданам не надо проходить двукратное тестирование — достаточно одного теста в течение трёх дней.

Все прибывающие из-за границы россияне, не получившие вакцину от COVID-19 или не переболевшие инфекцией в течение полугода, с 7 июля должны будут соблюдать изоляцию до получения результатов теста на коронавирус.