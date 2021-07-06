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Привитых от ковида россиян освободили от двукратного тестирования по прибытии в РФ

6 июля, 14:36

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Роспотребнадзор принял решение упразднить ПЦР-тестирование для вакцинированных или переболевших ковидом россиян при въезде в страну. Однако теперь при въезде в страну гражданам не надо проходить двукратное тестирование — достаточно одного теста в течение трёх дней.

Все прибывающие из-за границы россияне, не получившие вакцину от COVID-19 или не переболевшие инфекцией в течение полугода, с 7 июля должны будут соблюдать изоляцию до получения результатов теста на коронавирус.

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Ранее в Минздраве рассказали о переходе на "рутинную" вакцинацию от коронавируса после достижения коллективного иммунитета. В ведомстве указали на важность прививок от ковида вне зависимости от наличия антител.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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