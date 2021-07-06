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Болгария изменила правила въезда для привитых россиян

Несмотря на вакцинацию, они должны будут предъявить результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в республику.

6 июля, 14:38

Болгария изменила правила въезда для россиян, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Это связано с тем, что в РФ ухудшилась эпидемиологическая ситуация, сообщили на официальном сайте Ассоциации туроператоров.

Согласно новым правилам, с 8 июля россияне в возрасте от 12 лет, в том числе вакцинированные (в Болгарии признают "Спутник V"), должны будут предъявить результат ПЦР-теста. Анализ необходимо сделать не ранее чем за 72 часа до прибытия в республику. Если гражданин России приедет в страну без сертификата о прохождении теста, его могут отправить на десятидневный карантин. Аналогичные требования ввели для туристов из Испании и Кипра.

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В сообщении Минздрава Болгарии отмечается, что Россия находится в "оранжевом списке", однако из-за большого роста числа инфицированных к туристам будут применять противоэпидемические меры.

Напомним, Австрия с 8 июля вносит Россию в список стран с высоким риском распространения коронавирусной инфекции (красный список). С этого дня въезд в страну из РФ будет возможен только в исключительных случаях.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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