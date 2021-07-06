Болгария изменила правила въезда для привитых россиян

Болгария изменила правила въезда для россиян, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Это связано с тем, что в РФ ухудшилась эпидемиологическая ситуация, сообщили на официальном сайте Ассоциации туроператоров.

Согласно новым правилам, с 8 июля россияне в возрасте от 12 лет, в том числе вакцинированные (в Болгарии признают "Спутник V"), должны будут предъявить результат ПЦР-теста. Анализ необходимо сделать не ранее чем за 72 часа до прибытия в республику. Если гражданин России приедет в страну без сертификата о прохождении теста, его могут отправить на десятидневный карантин. Аналогичные требования ввели для туристов из Испании и Кипра.

В сообщении Минздрава Болгарии отмечается, что Россия находится в "оранжевом списке", однако из-за большого роста числа инфицированных к туристам будут применять противоэпидемические меры.