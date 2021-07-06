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На причастность к исчезновению 8-летней Насти в Тюмени проверяют соседей

По данным следствия, ребёнка в последний раз видели недалеко от дома. О том, куда она отправилась дальше, информации нет.

6 июля, 14:27
<p>Настя. Фото © "Лиза алерт Тюмень"</p>

Настя. Фото © "Лиза алерт Тюмень"

На причастность к исчезновению восьмилетней девочки в Тюмени проверяют её соседей. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, полицейские отрабатывают всех ранее судимых по району — их 70 с лишним.

По его словам, пропавшая Настя часто гуляла с братом во дворе. Они собирались компанией, ходили купаться и кататься на тарзанке. При этом школьница и одна ходила купаться на речку. Семья девочки неблагополучная. Мать лишена родительских прав и живёт в другом городе. Отец в 2019 году сел в тюрьму, вышел совсем недавно и забрал ребят из детдома. Однако в основном ими занималась бабушка, которая злоупотребляет алкоголем.

Фото © ПСО Гуманитарный

Фото © ПСО Гуманитарный

По данным правоохранительных органов, отец школьницы пил весь день и заметил её отсутствие только вечером. Следствие отрабатывает версию, что Настя могла стать жертвой кого-то из соседей, так как район, в котором жила девочка, крайне неблагополучный. По сведениям правоохранителей, школьницу в последний раз видели в соседнем доме. О том, куда она отправилась дальше, информации нет.

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Напомним, в Тюмени шестой день продолжаются поиски девятилетней Анастасии Муравьёвой, которая ушла из дома 30 июня. С тех пор её местонахождение неизвестно. Как рассказал Лайфу координатор поисково-спасательного отряда Владислав Шевельдин, не исключён и криминальный характер.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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