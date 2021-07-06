Основная часть потерпевшего крушение самолёта Ан-26 находится в воде
Само место происшествия труднодоступное, туда завтра отправятся водолазы и горные спасатели.
Кадр из видео © МЧС РФ
Основная часть самолёта Ан-26, потерпевшего крушение в пяти километрах севернее посёлка Палана на Камчатке, находится в воде, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Фюзеляж находится на сопке, а основная часть самолёта в воде. Само место труднодоступное, туда не может приземлиться вертолёт. Помимо этого, из-за неблагоприятных погодных условий и высоких волн пришлось временно приостановить спасательную операцию, она возобновится завтра утром", — уточнил глава региона.
Солодов отметил, что 7 июля на место трагедии выдвинется опергруппа, сформированная по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Её возглавит министр транспорта РФ Виталий Савельев. По словам главы региона, для обследования территории к месту крушения доставят водолазов и специально подготовленных спасателей для работы в горной местности.
Для родственников пассажиров самолёта, потерпевшего крушение, открыт телефон горячей линии: 8 (415) 433-14-52. По этому номеру ответят на все вопросы и расскажут актуальную информацию о поисках воздушного судна.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта на скале у берега моря. По предварительным данным, выживших нет.
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