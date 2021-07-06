Основная часть потерпевшего крушение самолёта Ан-26 находится в воде

Основная часть самолёта Ан-26, потерпевшего крушение в пяти километрах севернее посёлка Палана на Камчатке, находится в воде, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Фюзеляж находится на сопке, а основная часть самолёта в воде. Само место труднодоступное, туда не может приземлиться вертолёт. Помимо этого, из-за неблагоприятных погодных условий и высоких волн пришлось временно приостановить спасательную операцию, она возобновится завтра утром", — уточнил глава региона.

Солодов отметил, что 7 июля на место трагедии выдвинется опергруппа, сформированная по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Её возглавит министр транспорта РФ Виталий Савельев. По словам главы региона, для обследования территории к месту крушения доставят водолазов и специально подготовленных спасателей для работы в горной местности.

Для родственников пассажиров самолёта, потерпевшего крушение, открыт телефон горячей линии: 8 (415) 433-14-52. По этому номеру ответят на все вопросы и расскажут актуальную информацию о поисках воздушного судна.