Президент России Владимир Путин посетил праздничные мероприятия в Кузбассе, поздравил регион с 300-летием и назвал эту дату важнейшей в истории страны.

"Рад быть сегодня с вами и вместе отметить важнейшую дату в истории нашей страны — 300-летие Кузбасса. Сердечно поздравляю вас с праздником, праздником в честь легендарного шахтёрского края. Задачи, которые решает современный Кузбасс, направлены на его дальнейшее широкое и сбалансированное эффективное развитие", — сказал глава государства.

Президент заметил о необходимости активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места не только в традиционных для региона областях, но и в лёгкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе. По словам Путина, в ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики региона должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест. Российский лидер также отметил крайнюю важность модернизации БАМа и Транссиба и уточнил, что ход работ в этом направлении уже наращён.

Необходимо решать и вопросы экологического благополучия Кемеровской области, добавил Путин. Кроме того, он назвал безусловным приоритетом повышение качества жизни в городах и сёлах Кузбасса и отметил необходимость создавать места в детских садах и яслях, открывать и модернизировать школы. Президент также возложил цветы к монументу "Память шахтёрам Кузбасса" в музее-заповеднике "Красная горка", где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля.