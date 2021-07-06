"Важнейшая дата в истории страны": Путин поздравил Кузбасс с 300-летием региона
Глава государства призвал решить экологические вопросы и заявил о необходимости повышения качества жизни в городах и сёлах.
Президент России Владимир Путин посетил праздничные мероприятия в Кузбассе, поздравил регион с 300-летием и назвал эту дату важнейшей в истории страны.
"Рад быть сегодня с вами и вместе отметить важнейшую дату в истории нашей страны — 300-летие Кузбасса. Сердечно поздравляю вас с праздником, праздником в честь легендарного шахтёрского края. Задачи, которые решает современный Кузбасс, направлены на его дальнейшее широкое и сбалансированное эффективное развитие", — сказал глава государства.
Президент заметил о необходимости активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места не только в традиционных для региона областях, но и в лёгкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе. По словам Путина, в ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики региона должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест. Российский лидер также отметил крайнюю важность модернизации БАМа и Транссиба и уточнил, что ход работ в этом направлении уже наращён.
Необходимо решать и вопросы экологического благополучия Кемеровской области, добавил Путин. Кроме того, он назвал безусловным приоритетом повышение качества жизни в городах и сёлах Кузбасса и отметил необходимость создавать места в детских садах и яслях, открывать и модернизировать школы. Президент также возложил цветы к монументу "Память шахтёрам Кузбасса" в музее-заповеднике "Красная горка", где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля.
Ранее Путин бывал в Кузбассе в 2018 году. Тогда на встрече с рабочими угольного разреза "Черниговец" один из горняков рассказал лидеру РФ о грядущем юбилее региона. Позже губернатор области Сергей Цивилёв в разговоре с Путиным отметил, что официальное празднование юбилея дало бы толчок развитию Кузбасса. Глава государства согласился с этим и в тот же день подписал соответствующий указ, отметив, что триста лет освоения одного из крупнейших в России и в мире угольных бассейнов — это "большое событие в жизни страны, не только самого Кузбасса".
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