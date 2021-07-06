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В Петербурге задержали налётчиков, толпой избивших курьера ради еды

Объяснять правоохранителям причины своего поступка компания не стала и на допросе лишь дерзила.

6 июля, 13:59
<p>Скриншот видео © LIFE</p>

Скриншот видео © LIFE

Полицейские нашли и задержали молодых людей, которые напали на курьера в Колпине и забрали еду. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

При этом изначально компания состояла из десяти человек, однако постепенно их количество сократилось до шести. В нападении участвовали трое: один из них брызнул доставщику в лицо из перцового баллончика на фоне личной неприязни, второй забрал еду, а третий — телефон. Задержаны 21-летний Тимофей А. и 20-летний Артём Ф. Остальных, включая 19-летнего Ивана З., опросили как свидетелей и отпустили. При этом правоохранителям злоумышленники объяснять ничего не стали и отвечали дерзко, также у них были признаки алкогольного опьянения.

В Петербурге у курьера отобрали еду и брызнули ему в лицо из перцового баллончика

В Петербурге у курьера отобрали еду и брызнули ему в лицо из перцового баллончика

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве врач скорой обшарил пиджак ветерана на вызове и попал на камеру. Оказалось, что к пенсионеру приехала бригада из частной клиники. После случившегося началась проверка.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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