В Петербурге задержали налётчиков, толпой избивших курьера ради еды
Объяснять правоохранителям причины своего поступка компания не стала и на допросе лишь дерзила.
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Полицейские нашли и задержали молодых людей, которые напали на курьера в Колпине и забрали еду. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
При этом изначально компания состояла из десяти человек, однако постепенно их количество сократилось до шести. В нападении участвовали трое: один из них брызнул доставщику в лицо из перцового баллончика на фоне личной неприязни, второй забрал еду, а третий — телефон. Задержаны 21-летний Тимофей А. и 20-летний Артём Ф. Остальных, включая 19-летнего Ивана З., опросили как свидетелей и отпустили. При этом правоохранителям злоумышленники объяснять ничего не стали и отвечали дерзко, также у них были признаки алкогольного опьянения.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве врач скорой обшарил пиджак ветерана на вызове и попал на камеру. Оказалось, что к пенсионеру приехала бригада из частной клиники. После случившегося началась проверка.
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