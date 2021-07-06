В Петербурге задержали налётчиков, толпой избивших курьера ради еды

При этом изначально компания состояла из десяти человек, однако постепенно их количество сократилось до шести. В нападении участвовали трое: один из них брызнул доставщику в лицо из перцового баллончика на фоне личной неприязни, второй забрал еду, а третий — телефон. Задержаны 21-летний Тимофей А. и 20-летний Артём Ф. Остальных, включая 19-летнего Ивана З., опросили как свидетелей и отпустили. При этом правоохранителям злоумышленники объяснять ничего не стали и отвечали дерзко, также у них были признаки алкогольного опьянения.