Пассажирка Ан-26, который разбился на Камчатке, перед трагедией выложила милое фото из аэропорта

Одна из пассажирок самолёта Ан-26, который потерпел крушение по пути из Петропавловска-Камчатского в Палану, поделилась перед трагедией последним фото. Екатерина Поникарова направлялась домой из отпуска вместе с породистым котом. Снимок с ним в переноске и на фоне самолёта девушка опубликовала в соцсети.

Связь с самолётом пропала сегодня около шести часов утра по Москве, когда до посёлка Палана оставалось всего девять километров. На борту находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки самолёта обнаружили с вертолёта всего в 3,8 километра от населённого пункта. Сейчас проводятся необходимые операции по поиску пострадавших и исследованию обломков, но, по предварительной информации, выживших нет.