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Пассажирка Ан-26, который разбился на Камчатке, перед трагедией выложила милое фото из аэропорта

Девушка возвращалась из отпуска домой вместе с котом, о чём она и рассказала в соцсетях подписчикам.

6 июля, 12:49

Фото © Telegram / 112

Одна из пассажирок самолёта Ан-26, который потерпел крушение по пути из Петропавловска-Камчатского в Палану, поделилась перед трагедией последним фото. Екатерина Поникарова направлялась домой из отпуска вместе с породистым котом. Снимок с ним в переноске и на фоне самолёта девушка опубликовала в соцсети.

Фото © Telegram / 112

Фото © Telegram / 112

Связь с самолётом пропала сегодня около шести часов утра по Москве, когда до посёлка Палана оставалось всего девять километров. На борту находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки самолёта обнаружили с вертолёта всего в 3,8 километра от населённого пункта. Сейчас проводятся необходимые операции по поиску пострадавших и исследованию обломков, но, по предварительной информации, выживших нет.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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