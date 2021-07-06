ЕГЭ в 2021 году на 400 баллов сдал один выпускник

В 2021 году Единый государственный экзамен на 400 баллов сдал один выпускник. Рекордсменкой стала Алика Осадчая, выпускница лицея из Ростова-на-Дону. Она сдавала ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию и английскому. Такие данные привели в Рособрнадзоре.

Алика раскрыла секрет успеха: не медлить с началом изучения материала и, если потребуется, отказаться от прогулок с друзьями и дополнительного отдыха. По её словам, даже "одного года не хватит, чтобы действительно хорошо освоить тот объём информации, который предполагается для сдачи экзамена". Поэтому начинать нужно как можно раньше и уделять подготовке больше времени.

Кроме того, в 2021 году на 300 баллов экзамены сдали 16 человек, на 200 баллов — 409 участников. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что по большому количеству предметов средние баллы в этом году увеличились.

"За 2021 год было боязно, но все опасения не оправдались. Мы видим, что по большому количеству предметов средние баллы увеличились. Это литература, информатика и ИКТ", — сказал он, добавив, что средние баллы также увеличились по математике, физике, обществознанию и английскому языку.