Прибывающих из-за границы россиян обязали соблюдать изоляцию до готовности ПЦР-теста

Прибывающие на территорию России туристы теперь обязаны соблюдать режим изоляции до готовности результатов ПЦР-тестов. Такое решение принял Роспотребнадзор.

Так, с 7 июля в течение трёх дней со дня прибытия путешественники обязаны сдать анализ на наличие инфекции. При этом если человек ставил прививку в течение года или переболел ковидом в последние шесть месяцев, проходить тестирование ему не нужно.

"До получения результатов лабораторного исследования на СoViD-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)", — сказано в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.