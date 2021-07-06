Прибывающих из-за границы россиян обязали соблюдать изоляцию до готовности ПЦР-теста
При этом если у человека поставлена вакцина или он переболел в последние шесть месяцев, проходить тестирование ему не потребуется.
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Прибывающие на территорию России туристы теперь обязаны соблюдать режим изоляции до готовности результатов ПЦР-тестов. Такое решение принял Роспотребнадзор.
Так, с 7 июля в течение трёх дней со дня прибытия путешественники обязаны сдать анализ на наличие инфекции. При этом если человек ставил прививку в течение года или переболел ковидом в последние шесть месяцев, проходить тестирование ему не нужно.
"До получения результатов лабораторного исследования на СoViD-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)", — сказано в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.
Ранее россиянам объяснили, за сколько дней до отпуска следует делать прививку от ковида. Кроме того, в течение трёх суток после вакцинации не следует загорать, посещать сауну и заниматься физическими нагрузками.
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