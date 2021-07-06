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"Мы в этом участвовать не можем": Делегация РФ покинула заседание ПА ОБСЕ

Как отметил Пётр Толстой, Россия больше не видит повода работы на площадке, грубо пренебрегающей общепринятыми правилами и здравым смыслом.

6 июля, 14:54

Делегация РФ покинула заседание ПА ОБСЕ. Видео © Telegram-канал Петра Толстого

Российская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста в связи с включением в повестку дня резолюций с оценками действий РФ и Белоруссии. Как сообщил глава делегации Пётр Толстой, она была принята с нарушениями регламента ассамблеи.

"Если хотите работать по правилам, нужно их соблюдать, если не хотите работать по правилам и принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем", — сказал Толстой, извинился за отобранное время, снял наушники и покинул зал, хлопнув дверью.

Как позднее объяснил Толстой в телеграм-канале, авторами заявлений стала Украина, а голосовали за резолюцию лишь находящиеся в зале представители. При этом в регламенте чётко прописано, что её принятие возможно лишь с учётом голосов 2/3 всех членов ассамблеи. Всего в её составе 323 парламентария, однако резолюция об оценке действий России относительно Украины и Крыма набрала 126 голосов, а осуждение действий белорусских властей относительно оппозиции — 122 голоса.

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Глава российской делегации уточнил, что больше не видит повода работы на площадке, грубо пренебрегающей общепринятыми правилами и здравым смыслом. А сожалеет он лишь о том, что хлопнул дверью, выходя из зала.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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