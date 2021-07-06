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В Тюмени объявили награду в полмиллиона рублей за информацию о пропавшей Насте

Позвонившему правоохранителям человеку гарантируют анонимность, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

6 июля, 15:39
<p>Анастасия Муравьёва. Фото © Соцсети</p>

Анастасия Муравьёва. Фото © Соцсети

Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение восьмилетней Насти Муравьёвой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

За значимые для розыска школьницы данные заплатят 500 тысяч рублей. Эту информацию подтвердил губернатор Александр Моор. Позвонившему также гарантируют анонимность. Тем, кто знает о местонахождении девочки, нужно обратиться к оперативному дежурному СК, в дежурную часть МВД или отдел полиции.

На причастность к исчезновению 8-летней Насти в Тюмени проверяют соседей

На причастность к исчезновению 8-летней Насти в Тюмени проверяют соседей

Сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, а также расследование уголовного дела. Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего.

Напомним, в Тюмени шестой день продолжаются поиски восьмилетней Анастасии Муравьёвой, которая ушла из дома 30 июня. С тех пор её местонахождение неизвестно. Как рассказал Лайфу координатор поисково-спасательного отряда Владислав Шевельдин, не исключён и криминальный характер.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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