В Тюмени объявили награду в полмиллиона рублей за информацию о пропавшей Насте

Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение восьмилетней Насти Муравьёвой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

За значимые для розыска школьницы данные заплатят 500 тысяч рублей. Эту информацию подтвердил губернатор Александр Моор. Позвонившему также гарантируют анонимность. Тем, кто знает о местонахождении девочки, нужно обратиться к оперативному дежурному СК, в дежурную часть МВД или отдел полиции.

Сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, а также расследование уголовного дела. Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего.