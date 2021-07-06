Супруга Мамонова поблагодарила врачей за "войну" за жизнь мужа

Жена актёра и рок-музыканта Петра Мамонова, который попал в реанимацию из-за коронавирусной инфекции, поблагодарила врачей за борьбу с CoViD-19. По её словам, состояние мужа остаётся крайне тяжёлым, он находится уже шестые сутки на ИВЛ, и прогнозов врачи не дают.

"Врачи стараются, очень им благодарна. Потому что я смотрю на это всё и расцениваю это как какую-то войну. Только не солдаты воюют, а воюют врачи, медсёстры, нянечки, они сейчас в самом эпицентре", — сказала Ольга в беседе с RT.