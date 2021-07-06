Супруга Мамонова поблагодарила врачей за "войну" за жизнь мужа
По её мнению, медики сейчас похожи на солдат, так как они сейчас в самом эпицентре борьбы с ковидом.
Фото © Instagram / petr.mamonov
Жена актёра и рок-музыканта Петра Мамонова, который попал в реанимацию из-за коронавирусной инфекции, поблагодарила врачей за борьбу с CoViD-19. По её словам, состояние мужа остаётся крайне тяжёлым, он находится уже шестые сутки на ИВЛ, и прогнозов врачи не дают.
"Врачи стараются, очень им благодарна. Потому что я смотрю на это всё и расцениваю это как какую-то войну. Только не солдаты воюют, а воюют врачи, медсёстры, нянечки, они сейчас в самом эпицентре", — сказала Ольга в беседе с RT.
Напомним, 1 июля стало известно, что Петра Мамонова доставили в столичную больницу в Коммунарке. Он находился в реанимации. Два года назад 70-летний музыкант пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.
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