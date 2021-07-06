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Супруга Мамонова поблагодарила врачей за "войну" за жизнь мужа

По её мнению, медики сейчас похожи на солдат, так как они сейчас в самом эпицентре борьбы с ковидом.

6 июля, 17:37
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BptpYCJFDBl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">petr.mamonov</a></p>

Фото © Instagram / petr.mamonov

Жена актёра и рок-музыканта Петра Мамонова, который попал в реанимацию из-за коронавирусной инфекции, поблагодарила врачей за борьбу с CoViD-19. По её словам, состояние мужа остаётся крайне тяжёлым, он находится уже шестые сутки на ИВЛ, и прогнозов врачи не дают.

"Врачи стараются, очень им благодарна. Потому что я смотрю на это всё и расцениваю это как какую-то войну. Только не солдаты воюют, а воюют врачи, медсёстры, нянечки, они сейчас в самом эпицентре", — сказала Ольга в беседе с RT.

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Напомним, 1 июля стало известно, что Петра Мамонова доставили в столичную больницу в Коммунарке. Он находился в реанимации. Два года назад 70-летний музыкант пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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