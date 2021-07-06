Появились первые фото со съёмок фильма по мотивам романа "Мастер и Маргарита"

По мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" в Москве начались съёмки художественного фильма "Воланд". Выпустить картину в прокат планируют в конце 2022 года.

"Роли Мастера и Маргариты исполняют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, также в картине примут участие: Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер, Яна Сексте и другие", — сообщила пресс-служба компании "Марс Медиа".

Отмечается, что съёмки картины продлятся до конца октября и пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте. Выпустить фильм "Воланд" в прокат планируется в конце 2022 года.

Согласно сюжету, московский писатель 30-х годов на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала — спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги избегают встречи. Тогда он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый любовью герой создаёт новый роман. Автор с головой уходит в работу, переставая замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.